Treffen wird der viele Regen vor allem den Flachgau, die Stadt Salzburg, den Tennengau und den Pinzgau. Die Expert:innen erwarten in den Nordstaulagen zwischen 80 und 100 Liter Regen pro Quadratmeter, mitunter auch 130 Liter. Auch in den Tauerntälern werden 70 bis 100 Liter pro Quadratmeter erwartet, berichtet das Land Salzburg in einer Aussendung am Freitag.

Geosphere Austria Geosphere Austria erwartet bis Samstag große Regenmengen für das Land Salzburg.

„Aus derzeitiger Sicht rechnen wir durch den vielen Regen damit, dass an den Fließgewässern die Warngrenze und teilweise die Alarmgrenze erreicht wird. Der Regen wird im Tennengau und im Salzkammergut etwas länger andauern, innergebirg schon am Samstagnachmittag nachlassen“, teilt Markus Kurcz, Leiter des Katastrophenschutzes des Landes, mit.

Verhaltensempfehlungen bei Starkregen

Rechtzeitig die Regenwasser-Einlaufschächte säubern

Schließen von Fenstern unter Erdniveau

Abdichten der Kellerschächte vor allem der hangseitigen Gebäudeteile

Nicht in Gefahr bringen bei Räumungs- und Reparaturarbeiten

Die Expertinnen und Experten erwarten an den großen Fließgewässern keine großräumigen Überflutungen, mittlere und kleinere Gewässer können über die Ufer treten. Teilweise werden Rückhaltebecken und Schutzbauten der Wildbach- und Lawinenverbauung gefüllt werden. „Die sind bei uns de facto leer, der Boden ist nicht so durchfeuchtet und der Regen hält nicht so lange an. Es sind also ganz andere Voraussetzungen als derzeit in Kärnten, wo es große Probleme durch den Starkregen gab“, so Kurcz weiter.

Starkregen in Salzburg: Höhepunkt am Samstag

Die aktuellen Prognosen besagen, dass am Samstag gegen die Mittagszeit die Abflussspitzen der Salzach in Mittersill (Pinzgau) erreicht sein wird und in der Stadt Salzburg am späteren Nachmittag. Dann dürfte der Regen immer wieder Pausen einlegen und sich die Lage entspannen.

Das Wetter bleibt auch danach noch regnerisch. Am Montag kann es vor allem im Westen und Norden noch für einige Zeit regnen. Schnee fällt oberhalb von 1.700 bis 2.000 Metern. Es bleibt windig und kühl. Das trübe und regnerische Wetter begleitet uns in Salzburg bis Mitte kommender Woche. Am Dienstag oder Mittwoch kann aus heutiger Sicht wieder mit freundlicherem Wetter gerechnet werden.

(Quelle: SALZBURG24)