Genügend Zeit und Geduld einplanen müssen Autofahrer:innen am Wochenende wieder auf Salzburgs Straßen. Das Verkehrsgeschehen am kommenden Wochenende wird nach Einschätzung der ARBÖ-Experten im Wesentlichen durch das Ferienende in sechs deutschen Bundesländern sowie drei Veranstaltungen in Graz und Wien geprägt. Staus und lange Verzögerungen auf den Transitrouten und in der steirischen Landeshauptstadt sowie der Bundeshauptstadt scheinen sehr wahrscheinlich, heißt es in einer ARBÖ-Aussendung.

Viel Verkehr wegen Herbstferien-Ende

Am kommenden Wochenende gehen die Herbstferien in den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Saarland und Sachsen-Anhalt zu Ende. Der Tag mit den meisten und längsten Verzögerungen wird wie beinahe an jedem Reisewochenende der Samstag. Einiges an Geduld wird laut ARBÖ-Verkehrsexperten ab den Vormittagsstunden auf den Transitrouten im Westen und teilweise in der Steiermark sowie Oberösterreich gefragt sein. Auch an den Grenzen wird es vor allem bei der Ausreise vermutlich bis in den Nachmittag zeitweise wesentlich länger dauern.

Staupunkte im Überblick

Brennerautobahn (A13), vor den Baustellenbereichen zwischen Matrei und Innsbruck

Fernpass Straße (B179), vor dem Lermoosertunnel und dem Grenztunnel Vils/Füssen

Inntalautobahn (A12), vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden

Mühlkreisautobahn (A8), vor der Baustelle bei Ort/Innkreis und der Grenze Suben

Pyhrnautobahn (A9), vor den Baustellenbereichen zwischen Übelbach und Gratkorn sowie zwischen Kalwang und Mautern

Westautobahn (A1), vor dem Grenzübergang Walserberg

Im benachbarten Ausland sollten Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker auf der Brennerautobahn (A22) in Südtirol und auf der Verbindung Salzburg-München (A8) und der Verbindung Suben-Nürnberg (A3) in Bayern sowie vor dem Grenzübergang Nickelsdorf/Hegyeshalom auf der ungarischen M1 mit Staus und langen Verzögerungen rechnen.

(Quelle: SALZBURG24)