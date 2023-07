Wie von den ÖAMTC-Expert:innen befürchtet, kam es heute, Samstag, bereits ab in der Früh zu Staus und Behinderungen auf Österreichs Hauptverbindungen sowie im benachbarten Ausland.

Stau vor Baustelle in Hüttau

Verkehrsmeldungen in Echtzeit

ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler berichtet am Samstag in Salzburg von langen Kolonnen auf der Tauern Autobahn (A10) in Richtung Süden vor einer Baustelle zwischen Hüttau und Flachau und vor der Mautstelle St. Michael.

Lange Wartezeiten und teilweise gar kein Weiterkommen gibt es aktuell auch auf der A8 in Richtung Salzburg ab Höhe Anger in Bayern und in weiterer Folge auf der Westautobahn, der A1, an der Grenzstelle und beim Knoten Salzburg.

Über eine Stunde Wartezeit in Kärnten

In Kärnten mussten Urlaubende vor dem Karawanken Tunnel (A11) mehr als eine Stunde bei der Ausreise nach Slowenien warten. Auf der Zufahrt zum Formel 1 Grand Prix in Budapest führten mehrere Unfälle auf der Ost Autobahn (A4) im Baustellenbereich Bruck an der Leitha-Bruckneudorf zu mehr als sieben Kilometern Rückstau.

Ein weiterer Stau-Schwerpunkte in Österreich lagen in Tirol auf der Fernpassstrecke (B179) zwischen Füssen und Nassereith und auf der Brenner Autobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg.

Zweite Reisewelle durch Salzburg

Nachdem bereits vergangenes Wochenende die erste große Reisewelle aus Deutschland durch das Land Salzburg gezogen war, startete ein ähnliches Szenario bereits gestern, Freitag. Ab den Mittagsstunden herrschte vom Grenzübergang Walserberg bzw. dem Knoten Salzburg zäher Verkehr, wie die Polizei bestätigte. In diesem Bereich staute es auch in Fahrtrichtung Deutschland. Zu Behinderungen in Fahrtrichtung Salzburg kam es auch bei Pfarrwefen (Pongau).

Ferienbeginn in Deutschland und Niederlanden

Es starten drei deutsche Bundesländer und große Teile der Niederlande in die Sommerferien – das wird zu Überlastungen auf den Transitrouten Richtung Adria führen. "Am vergangenen Samstag verzeichneten wir einen mehr als zehn Kilometer langen Stau vor dem Karawankentunnel. Ein Wert, der an diesem Wochenende leider noch überschritten werden wird", so ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler. "Besonders vor den Tunnelbereichen auf der A10 im Land Salzburg wird es zu Blockabfertigungen mit längeren Wartezeiten kommen."

Stau-Hotspots in Österreich

Westautobahn (A1): Grenzstelle Walserberg

Tauernautobahn (A10): Auf dem gesamten Verlauf in Salzburg: Tunnelgruppe Werfen sowie vor der Mautstelle St. Michael im Lungau

Innkreisautobahn (A8): Grenzstelle Suben

Pyhrnautobahn (A9): Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, die Baustellenbereiche St. Pankraz – Windischgarsten und Inzersdorf – Klaus sowie Gratkorn Nord – Übelbach, Grenzstelle Spielfeld

Karawankenautobahn (A11): Vor dem Karawankentunnel

Brennerautobahn (A13): Bei Innsbruck-Süd

Fernpass Straße (B179): im gesamten Streckenverlauf, besonders an der Grenze

Abfahrtssperren auf A10

Entlang der A10 im Land Salzburg sind von Freitag bis Sonntag die Abfahrtssperren aktiv. In Tirol sind die Fahrverbote in den Bezirken Innsbruck und Innsbruck Land an den Wochenenden gültig.

Verkehrsmeldungen in Echtzeit

Das soll verhindern, dass Ortsdurchfahrten im Fall von langen Staus auf den Hauptverbindungen durch den Ausweichverkehr blockiert werden.

ÖAMTC Staupunkte in ganz Österreich auf einem Blick.

Wartezeiten wegen Baustelle in Slowenien

Wie sich an den vergangenen Reisewochenenden gezeigt hat, sorgt eine Baustelle in Slowenien bei Marburg immer wieder für längere Wartezeiten. Ebenfalls sehr stauanfällig ist der Grenzübergang Gruskovje/Macelj (Slowenien/Kroatien). In Bayern müssen die Reisenden am Großen Deutschen Eck (A8/A93) sowie in Südtirol auf der Brenner Autobahn (A22) einplanen.

Erfahrungsgemäß setzt der Rückreiseverkehr am Samstagnachmittag ein und wird sich auch im Laufe des Sonntags bemerkbar machen – hier vor allem an den Grenzstellen sowie auf der A10 und B179.

Formel 1 gastiert in Ungarn

Rund um den Formel 1-Grand Prix am Hungaroring in Budapest kommt es ab Freitag zum erhöhten Stauaufkommen, hauptsächlich vor der Grenzstelle Nickelsdorf (A4) und im weiteren Streckenverlauf auf der ungarischen M1 nach Budapest. Der Rückreiseverkehr wird am Sonntag nach Ende des Rennens ebenfalls entsprechend stark sein. Die Autobahnen und Schnellstraßen in Ungarn unterliegen der Vignettenpflicht.

(Quelle: SALZBURG24)