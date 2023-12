Geduld ist bei all jenen gefragt, die in den kommenden Tagen auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg unterwegs sind. Nach allgemeinen Einschätzungen wird das Verkehrsaufkommen schon am Freitag und Samstag vor Heiligabend die errechnete maximale Durchflussmenge im einspurigen Baustellenbereich weit übersteigen. Das prognostiziert der ÖAMTC am Mittwoch in einer Aussendung.

Lkw-Fahrverbote auf A10

Um die Verkehrslast wenigstens etwas zu verringern, hat man sich entschlossen, an den beiden Tagen ein Lkw-Fahrverbot zu verhängen. Längere Zeitverluste vor den Tunnelbaustellen werden aber unvermeidlich sein, heißt es. “Wer die Tunnelbereiche kurz vor Weihnachten passieren will, sollte seinen Terminkalender nicht zu dicht packen und Zeitpolster einplanen”, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Asfinag rechnet mit Stau rund um Skigebiete

Im Zuge der Generalerneuerung der fünf Tunnels auf der A10 zwischen Golling (Tennengau) und Werfen (Pongau) steht auf einer Länge von 14 Kilometern nur ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung. "Viele verbringen den Heiligen Abend noch daheim und reisen erst danach in den Winterurlaub", teilt der ÖAMTC mit. Winter-Urlauberinnen und -Urlauber sowie Einheimische sollten sich also ab Weihnachten ebenfalls auf starke Verzögerungen bei der Anreise in die Skigebiete im Salzburger Land einstellen. Das kündigt die Asfinag am Mittwoch in einer Aussendung an. In den vergangenen Wintern staute es nämlich schon ohne Baustelle. Aufgrund dessen und wegen der bisherigen Verkehrssituation erwartet die Asfinag heuer vor allem an Samstagen im Winterreiseverkehr starke Reisezeitverluste über den ganzen Tag in beiden Richtungen.

Verkehrsmeldungen in Echtzeit

An Freitagen ist zudem ab Mittag Richtung Süden mit größeren Verzögerungen zu rechnen, an den Sonntagen vor allem Richtung Norden über den ganzen Tag. Dies gilt auch an den übrigen Wochentagen für die Dauer der Weihnachtsferien bei gutem Wetter.

Schichtwechsel am Silvester-Wochenende

"Am Silvester-Wochenende wird es dann einen Urlauberschichtwechsel in den Skigebieten geben", prognostiziert der ÖAMTC. Verzögerungen sind hier laut Club besonders in Tirol auf der Fernpassstrecke (B179) und in Salzburg auf der A10 einzuplanen.

Weitere mögliche Hotspots in Salzburg

In Salzburg erwartet der ÖAMTC neben der A10 ein hohes Verkehrsaufkommen im Salzachtal auf der Pinzgauer Straße (B311) und am kleinen Deutschen Eck zwischen Bad Reichenhall und Lofer. In Oberösterreich und der Steiermark kann es auf der Pyhrn Autobahn (A9) im Abschnitt Voralpenkreuz/Knoten Liezen sowie abschnittsweise im Ennstal (B320) zu Verzögerungen kommen. In Bayern werden die Autobahnverbindungen München – Salzburg (A8) und Rosenheim – Kiefersfelden (A93) zeitweise sehr stark belastet sein.

Vierschanzentournee als Besuchermagnet

Besuchermagnete werden auch die Bewerbe der Vierschanzentournee im Skispringen in Bayern, Tirol und Salzburg sein. In Bischofshofen (Pongau) findet am 6. Jänner das finale statt. Trotz der Schneelawine, die die Schanze kürzlich in eine Baustelle verwandelt hat, soll der Termin halten und das Event wie geplant über die Bühne gehen.

Das letzte Ferienwochenende wird ganz im Zeichen des Rückreiseverkehrs stehen. Einerseits wieder von Osten kommend Richtung Deutschland, andererseits von den Skigebieten in die Ballungszentren. Zusätzlich sollte man laut ÖAMTC Grenzwartezeiten einplanen. Von Ungarn kommend vor der Grenze Nickelsdorf Richtung Österreich sowie Richtung Deutschland vor den Grenzübergängen Suben, Walserberg und Kufstein.

(Quelle: SALZBURG24)