Gefahrenstellen für trockene Schneebretter befinden sich in hohen und hochalpinen Lagen vor allem im kammnahen Ostsektor sowie in eingewehten steilen Rinnen und Mulden aller Expositionen. Ein Triebschneepaket ist am ehesten beim Übergang von wenig zu viel Schnee (etwa bei der Einfahrt in eine steile Rinne) mit geringer Zusatzbelastung auslösbar. Anzahl und Mächtigkeit des Triebschnees nehmen mit der Höhe zu.

Geringere Lawinengefahr in tieferen Lagen

In tiefen und mittleren Lagen lässt sich der Triebschnee kaum auslösen, hier ist große Zusatzbelastung oder sehr steiles Gelände für eine Schneebrettauslösung nötig. Vereinzelt sind Gleitschneelawinen auf steilen Grasmatten, einzelne Lockerschneelawinen aus sehr steilem, felsdurchsetztem Gelände möglich.

Die Lawinengefahr im Detail:

Osterhorngruppe Gefahrenstufe Vormittags: 2, Nachmittags: 2

Gefährdetste Hangrichtungen: NO, O, SO

Gefährdetster Höhenbereich: oberhalb 1600 m



Nordalpen Gefahrenstufe Vormittags: 3, Nachmittags: 3

Gefährdetste Hangrichtungen: N, NO, O, SO

Gefährdetster Höhenbereich: oberhalb 2300 m



Inneralpine Grasberge Gefahrenstufe Vormittags: 2, Nachmittags: 2

Gefährdetste Hangrichtungen: NO, O, SO

Gefährdetster Höhenbereich: oberhalb 1800 m



Hohe Tauern Gefahrenstufe Vormittags: 3, Nachmittags: 3

Gefährdetste Hangrichtungen: N, NO, O, SO

Gefährdetster Höhenbereich: oberhalb 2300 m



Niedere Tauern Gefahrenstufe Vormittags: 2, Nachmittags: 2

Gefährdetste Hangrichtungen: N, NO, O, SO

Gefährdetster Höhenbereich: oberhalb 1800 m



Nockberge Gefahrenstufe Vormittags: 2, Nachmittags: 2

Gefährdetste Hangrichtungen: NO, O, SO

Gefährdetster Höhenbereich: oberhalb 1600 m

Aufbau der Schneedecke

Die Schneedecke hat sich am Mittwoch gut gesetzt. Die Schneeoberfläche ist vom starken Nordwestwind der letzten Tage gezeichnet - viel Bruchharsch und Triebschnee, mächtige Wechten, Rücken und Grate abgeblasen. In windgeschützten Lagen lässt sich Pulverschnee finden. Stark besonnter Schnee hat eine Schmelzharschkruste. Der Untergrund ist teilweise sehr glatt. Sowohl nahe der Oberfläche als auch zwischen den Schneeschichten der letzten Tage und im Altschnee gibt es potentielle Bruchflächen in Form von lockerem Schnee, kantigen Kristallen an Harschkrusten oder eingelagertem Oberflächenreif.

Das Alpinwetter der ZAMG Salzburg

Am Donnerstag können hohe Wolken das Licht auf den Bergen zeitweise etwas diffus machen. Vor allem am Nachmittag scheint die Sonne aber auch länger ungetrübt, die Fernsicht ist meist sehr gut. Die Luft ist sehr trocken, es gibt wenig Wind. Die Temperaturen betragen in 2.000 Metern Höhe um 2 Grad, in 3.000 Meter um -3 Grad. Am Freitag sorgen hohe Wolken anfangs für teils diffuse Sichtverhältnisse, die Gipfel sind aber frei. Schon am Vormittag setzt sich überwiegend sonniges Wetter mit guter Fernsicht durch. Es weht mäßiger bis lebhafter Wind aus West bis Nordwest. Temperaturen in 2.000 Meter um 0 Grad, in 3.000 Meter um -5 Grad.