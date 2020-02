Verbreitet muss mit Windgeschwindigkeiten von 80 bis 90 km/h, inneralpin um die 70 km/h und auf den Bergen zwischen 100 und 120 km/h gerechnet werden. "Der Wind soll dann am Montagnachmittag wieder nachlassen, aber in der Nacht auf Dienstag wieder zulegen. Hier ist wieder der Zentralraum (Stadt Salzburg, Flachgau und Tennengau, Anm.) mit circa 80 km/h Spitzen besonders betroffen", erklärte Katastrophenschutzleiter Markus Kurcz in einer Aussendung des Landes Salzburg..

Aufenthalte im Freien vermeiden

Der Katastrophenschutz hat Empfehlungen für die Bevölkerung zusammengestellt. Der Aufenthalt im Freien sollte möglichst vermieden werden. Von Spaziergängen im Wald oder in Parkanlagen wird abgeraten. Weitere Tipps: Lose Gegenstände auf Balkonen und Terrassen befestigen oder gut verstauen; Markisen einfahren und Fenster wie Rollläden schließen; Autos - wenn möglich - in Garagen abstellen; keine Reparaturarbeiten während der Sturmspitzen, nicht auf Dächer steigen.

Auch im Straßenverkehr ist Vorsicht geboten, insbesondere beim Überholen wegen der Windangriffsflächen. Die Bevölkerung soll sich laut Katastrophenschutz auch auf eventuelle Stromausfälle einstellen und auf Informationen über Radio oder Fernsehen achten.

Großes Sturmfeld erreicht Salzburg

Im Vergleich zu Sturm Petra Anfang der Woche liegt das Tiefzentrum nun weit entfernt von Österreich über Mittelskandinavien. Allerdings bringt der Orkan ein großflächiges Sturmfeld mit sich, das von England über die Benelux-Staaten und Deutschland bis zu den Alpen reicht. „In diesen Gebieten treten verbreitet schwere Sturmböen um die 100 km/h auf“, sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale. „Mit der Kaltfront sind auch Orkanböen von bis zu 130 km/h möglich“. Somit dürfte der Sturm europaweit einer der schadensträchtigsten der vergangenen Jahre werden.

Wetterumstellung Sonntagnacht

Abseits der Nebelregionen im Osten dominiert am Sonntag noch der Sonnenschein, allerdings kündigen am Abend aufziehende Wolkenfelder bereits den Wetterumschwung an. Dazu frischt es in der Nacht auf Montag im Vorfeld der Kaltfront in den Nordalpen zunehmend stürmischer Südföhn auf. „Vor allem in den prädestinierten Tallagen von Vorarlberg bis Oberöstereich sind Sturmböen zu erwarten“, sagt Spatzierer.

Stürmischer Wochenbeginn

Am Montag erfasst die Kaltfront im Laufe des Vormittags von Norden her Österreich. Somit geht der stürmische Südföhn rasch zu Ende, dafür frischt nördlich der Alpen stürmischer Westwind auf mit schweren Sturmböen um die 100 km/h. „Am Bodensee sowie in Oberösterreich treten im Zuge der Kaltfront auch Gewitter auf und in deren Umfeld sind einzelne Orkanböen um die 120 km/h durchaus möglich“, prognostiziert der Meteorologe. „Noch heftiger tobt der Orkan in den Bergen mit Böen von 150 km/h und mehr.“ Im östlichen Flachland wird es dann am Nachmittag stürmisch. Mit der Kaltfront sinkt die Schneefallgrenze in den Alpen gegen 1.000 Meter ab.

Sturm und Regen am Dienstag

Nach einer kurzen Wetterberuhigung Montagnacht, zieht am Dienstag ein in die stürmische Westströmung eingebettetes Randtief über Österreich hinweg. Somit verstärkt sich der Sturm entlang der Nordalpen und im angrenzenden Flachland tagsüber neuerlich, sodass verbreitet Böen von 80 bis 100 km/h auftreten. Dazu ziehen im Flachland zahlreiche kräftige Schauer und einzelne Gewitter durch. In den Nordalpen vom Arlberg bis zum Dachstein schneit es oberhalb von 700 bis 1.000 Meter stark.

Lawinengefahr steigt wieder an

Die Kombination aus Sturm und Neuschnee lässt die Lawinengefahr in allen Lagen wieder deutlich ansteigen.

Zur Wochenmitte beruhigt sich dann allmählich das Wetter, sowohl der Sturm als auch der Niederschlag lassen am Mittwoch deutlich nach. Oberhalb von rund 500 Meter ziehen aber an der Alpennordseite noch ein paar Schneeschauer durch.

(Quelle: SALZBURG24)