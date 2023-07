Pfffff – pffff – pffff – zzzzzzziiiiisch! Dieses Geräusch hört man an Salzburgs Badeseen aktuell rund um die Uhr. Denn die heißen Temperaturen treiben nicht nur Badegäste ans Wasser. In den Strandbädern wimmelt es geradezu von Stand-up-Paddlern (SUP). Das SUP hat sich in den letzten Jahren vom Trend zur flächendeckenden Freizeitbeschäftigung im Sommer gemausert.

Noch gibt es zumindest in Salzburg kaum Konfliktpotenzial, während auf manchen Gewässern in Deutschland bereits SUP-Verbote gelten.

SUP als „cooles Freiheitsgefühl“

Wenn Alex Ebner über seinen Lieblingssport, das SUPen, spricht, gerät er nahezu ins Schwärmen. „Es ist einfach ein cooles Freiheitsgefühl“, so der Guide im Gespräch mit SALZBURG24. Er bietet sogar Touren auf der Salzach an. Abgesehen von der unkomplizierten und einfachen Art der Fortbewegung auf dem Wasser, lobt Ebner den Trainingseffekt. „Weil man ständig ausgleichen muss, wird die Tiefenmuskulatur schonend trainiert. Immer mehr Physiotherapeuten schicken Leute deshalb zu mir“. Außerdem könne man das Board sportlich nutzen, darauf Yoga machen oder einfach die Gegend erkunden.

Diese vielfältigen Möglichkeiten haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass immer mehr Menschen die Seen des Landes per SUP erkunden und bevölkern. „Als ich vor zehn Jahren damit begonnen habe, waren es deutlich weniger“, erinnert sich der Event-Anbieter. Den Boom der letzten Jahre erklärt er sich auch durch die aufblasbaren Bretter und die Corona-Pandemie.

„Jeder Zweite hat ein SUP“

Ähnliche Beobachtungen machte der Betreiber des Badeplatzes Wesenauer am Fuschlsee. „Was in den 1980er- und 90er-Jahren die Surfboards waren, ist jetzt das SUP. Ich bin mir sicher, dass das Stand-up-Paddle bleibt, weil es einfach jeder machen kann“, sagt Christian Wesenauer gegenüber S24. Auf seinem Badeplatz hat er in den letzten Jahren auch Boards zum Verleih angeboten. „Damit habe ich aber aufgehört, nachdem die Industrie aufgesprungen ist. Jetzt hat schon jeder Zweite ein eigenes SUP“.

Noch keine Kollisionen am Badeplatz

Und obwohl es durch die zahlreichen SUPler am Badeplatz immer enger wird, sei es noch nie zu ernsthaften Kollisionen oder Unfällen mit Schwimmenden gekommen. Und sollte es künftig doch zu eng werden am Fuschlseeufer, hätte Wesenauer schon eine Lösung parat. „Man könnte einfach Bojen anbringen und so Schwimmer und SUPs abtrennen“. An Badeplätzen in Seeham, Seekirchen (beide Flachgau) und am Zeller See im Pinzgau wurde das bereits umgesetzt.

Stand up Paddle nicht erlaubt

Das spart man sich an manchen Badeseen im benachbarten Bayern bereits und sperrt SUPs generell aus. Begründet werden diese Verbote mit Naturschutz, Einhaltung der Sicherheit oder ganz einfach weil die Liegenschaften privat sind. Im Land Salzburg ist ein solches Verbot noch nicht bekannt. Generell gilt ein SUP als Schwimmkörper und ist mit einer Luftmatratze vergleichbar, erklärt das Salzburger Referat für Gewässerschutz auf S24-Anfrage. Es ist somit anders zu behandeln als etwa ein Motorboot.

Wasserrettung warnt vor Gefahren

Ein Ausflug mit dem SUP am See kann auch Gefahren bergen. So kam erst Mitte Juni in Vorarlberg ein 22-jähriger Stand-up-Paddler bei einem Unfall ums Leben. Erhebungen ergaben, dass der junge Mann ein Brett ausgeliehen hatte, ohne Schwimmkenntnisse zu besitzen.

Derartige Vorfälle blieben in Salzburg bislang glücklicherweise aus, wie die Salzburger Wasserretter aus Seeham, vom Wallersee und Mattsee (alle Flachgau) auf S24-Anfrage bestätigten. Dennoch warnt der Seehamer Ortsstellenleiter, Peter Buchegger, vor Gefahren beim Umgang mit den Trendsportgeräten: „Ein Sturz in der Nähe von Personen kann zu ernsthaften Verletzungen führen“. Aus diesem Grund wurde vom Strandbad Seeham ein eigener Einstieg mit Start- und Landegasse für die SUPs eingerichtet. „Leider halten sich nicht alle Sportler:innen daran. Zum Teil vermutlich, weil es nicht bekannt ist“.

Kleinere Konflikte mit Badegästen

Sein Mattseer Kollege ortet ein ähnliches Problem. „Als Manko der Trendsportart erkennen wir, dass die Boardsportler:innen alle Bereiche des Sees, auch ausgewiesene Schwimmbereiche, befahren. Dies kann unter Umständen zu Komplikationen mit Schwimmer:innen führen“. Und obwohl beide Ortsstellenleiter einen Boom der schwimmenden Bretter bestätigen, sei es zu keiner Unfall-Zunahme gekommen.

Ganz im Gegenteil, wie die Rückmeldung von der Ortsstelle Wallersee zeigt: „Grundsätzlich kann ich sagen, dass es zu keinen negativen Erfahrungen gekommen ist. Die Bedenken in der Mannschaft waren viel höher, als es sich jetzt zeigt“, erzählt Kommandant Constantin Naderer. Er habe nur bemerkt, dass sich ältere Badegäste gelegentlich von den Stand-up-Paddlern bedrängt fühlen würden. Mit ein wenig Rücksichtnahme aufeinander, wäre aber wohl auch dieses Problem schnell im Keim erstickt.

Auch wenn die Bretter am und um die Salzburger Seen manchmal für andere ein wenig nervig sein können, muss man sich wohl dran gewöhnen. Denn die Luft ist offenbar noch lange nicht raus aus dem Trend. Ganz im Gegensatz zu den SUPs der abreisenden Badegäste am See – zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiischhh!

Was tun, wenn man sein SUP am See verliert? Wenn ihr euer SUP, Boot oder eure Luftmatratze am Wasser verliert, dann ist es wichtig, das auch in der Rettungsleitstelle bekannt zu geben, rät der Präsident der Salzburger Wasserrettung, Christian Zainitzer. Denn sobald jemand beim Notruf ein herrenloses Sportgerät am Wasser meldet, wird ein Sucheinsatz ausgelöst. Wenn aber in der Leitstelle bekannt ist, dass dieses Gerät abhandengekommen ist, muss es nur geborgen werden. „So wird kein kostspieliger Sucheinsatz ausgelöst, bei dem sehr oft Hubschrauber miteingebunden werden“, erklärt Zainitzer gegenüber S24.

(Quelle: SALZBURG24)