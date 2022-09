"Wir rechnen mit Verzögerungen in der Stadt und an den Grenzübergängen", prognostiziert Aloisia Gurtner vom ÖAMTC Salzburg das Verkehrsgeschehen um Salzburg am Tag der Deutschen Einheit am Montag. "Aus den letzten Jahren wissen wir, dass viele Deutsche den Tag für einen Ausflug nach Salzburg nutzen", so Gutner in einer Aussendung am Donnerstag.

Stau an Grenzübergängen und in der Stadt Salzburg

Das verlängerte Wochenende lädt zu einem Kurztrip ein. Mit Verzögerungen auf den Zufahrtsstraßen in die Salzburger Altstadt und an den Grenzstellen ist zu rechnen. Der ÖAMTC rät, an diesem Tag möglichst auf das Auto verzichten und die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen.

Die Staupunkte im Überblick

Salzburger Altstadt

Bereich rund um Kapuzinerberg

Münchner- und Innsbrucker Straße

Grenzübergänge Walserberg (A1) und Freilassing (B155)

Warum ist der Tag der Deutschen Einheit ein Nationalfeiertag?

Der 3. Oktober wurde 1990 als Tag der Deutschen Einheit zum gesetzlichen Feiertag in Deutschland bestimmt. Als deutscher Nationalfeiertag erinnert er an die deutsche Wiedervereinigung: Um Mitternacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990 traten die neugegründeten Länder dem Geltungsbereich des Grundgesetzes nach Artikel 23 GG bei. Somit wurden Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie Berlin in seiner Gesamtheit die neuen Länder der Bundesrepublik Deutschland.

Nach der Wende war ursprünglich der Tag des Mauerfalls von 1989, der 9. November, als Nationalfeiertag in der Diskussion. Wegen der Datumsgleichheit mit den Novemberpogromen 1938 galt dieses Datum als ungeeignet. Der Artikel 2 des Einigungsvertrages erklärte den 3. Oktober als (neuen) „Tag der Deutschen Einheit“ (nunmehr mit großem „D“) zum gesetzlichen Feiertag. Er ist der einzige Feiertag nach Bundesrecht; alle anderen Feiertage beruhen auf Gesetzen der Bundesländer.

(Quelle: SALZBURG24)