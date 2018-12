Probleme ortet er vor allem bei Ansuchen von Menschen aus Afghanistan, weil das Bundesverwaltungsgericht keine Neubewertung der Situation in diesem Land vornehme, sagte Mory am Montag.

Die erste Instanz (die Bundesämter für Fremdenwesen und Asyl) sei eine "Ablehnungsinstanz", was insofern nicht verwundere, weil es eine dem Innenministerium unterstellte, weisungsgebundene Behörde sei. Bei der Berufungsinstanz, dem Bundesverwaltungsgericht, ortet der Advokat ab Dezember 2017 eine große Trendwende. Den Grund dafür wisse er nicht, denn hier handle es sich um weisungsfreie Richter.

Viele Beschwerden beim VfGH nicht behandelt

Dann gebe es nur mehr das Rechtsmittel der außerordentlichen Revision beim Verfassungsgerichtshof (VfGH), dort würde aber die überwiegende Zahl der Beschwerden erst gar nicht behandelt sondern ohne Begründung abgelehnt. Außerdem bestehe die Gefahr, dass die Menschen noch vor einer Entscheidung angeschoben würden, sagte Mory, der seit vielen Jahren in Salzburg Menschen bei Asylverfahren anwaltlich vertritt.

Prekäre Sicherheitslage in Afghanistan

In Afghanistan sei die Sicherheitslage so schlecht, dass eine Abschiebung in dieses Land eigentlich nicht denkbar sei. Zwar gebe es einzelne "Inseln", wo die Lage nicht ganz so prekär sei, allerdings seien diese bereits überfüllt. Im Land befänden sich mindestens zwei Millionen Binnenflüchtlinge und Rückkehrer, sodass in den wenigen noch relativ sicheren Gebieten eine extreme humanitäre Krise herrsche. "Die Menschen leben in Slums, es herrscht großer Wettbewerb um die wenigen Gelegenheitsjobs."

Während die UNO-Flüchtlingsorganisation UNHCR bereits im August die Lage in Afghanistan neu bewertet hat und festgestellt habe, dass die Aufnahmekapazitäten in allen Städten restlos erschöpft seien, sei in Österreich eine solche Untersuchung nicht erfolgt.

Nicht ungeschoren ließ Mory heute aber auch seinen eigenen Berufsstand. Während es Tausende Anwälte in der Wirtschaft oder für Banken gebe, sei es in ganz Österreich gerade einmal "ein Häuflein", das bei Asylverfahren helfe.

(APA)