61-jähriger Kuchler bastelt besondere Krippen

In seiner Freizeit bastelt Michael Ausserer aus Kuchl (Tennengau) besondere Krippen und stellt diese für die Allgemeinheit aus. In der Gartenstraße in Kuchl können Spaziergängerinnen und Spaziergänger die Kunstwerke in den Fenstern eines früheren, jetzt leerstehenden Landwirtschaftshauses bewundern. "Vor allem am Abend sind die Krippen besonders schön anzusehen, denn dann kommen sie richtig zur Geltung", erzählt der Künstler im SALZBURG24-Interview am Montag.

Detailreiche Krippen mit 1,25 Metern Tiefe

Ausserers Krippen sind nämlich geschickt mit Licht versehen, um das gesamte Kunstwerk zu zeigen. Denn die Krippen sind 70 Zentimeter lang, 50 Zentimeter hoch und bis zu 1,25 Metern tief. Die Tiefendarstellung, das Licht und die vielen Details sollen jedes einzelne seiner Krippenkunstwerke zum Leben erwecken. "Die Italiener und Spanier machen das gern und toll, bei uns sieht man das nicht so oft", so der Pensionist auf die Frage, was seine Kunstwerke so besonders macht.

Übrigens bastelt der 61-Jährige nicht nur das klassische Krippenbild von der Geburt Jesus, sondern stellt auch andere religiöse Szenen nach. "Dabei bin ich selber gar nicht so religiös", so der Kuchler Pensionist mit einem Schmunzeln.

Lernen mit dem italienischen Vorbild

Michael Ausserer war schon immer und ist weiterhin gern in Italien unterwegs. Die speziellen Kunstwerke mit der enormen Tiefendarstellung haben es ihm seit jeher besonders angetan. „Die haben mich sofort fasziniert und dann habe ich es selbst mal probiert“, erinnert sich der Kuchler. Daraufhin versuchte er es vor über zehn Jahren zum ersten Mal selbst. An seine erste lichtversehene Krippe kann sich Michael Ausserer noch gut erinnern. Immerhin stieg er dafür extra ins Auto und düste wieder einmal nach Italien, um dort vom italienischen Krippenkünstler Antonio Pigozzi das Handwerk zu lernen. Pigozzi ist für seine großartige Tiefendarstellung aus verschiedenen Perspektiven bekannt. Einen künstlerischen Vorsprung hatte der Kuchler schon: Zuvor bastelte er nämlich immer wieder an klassischen Krippen.

480 Arbeitsstunden für eine Krippe

Wie viele Krippen Michael Ausserer pro Jahr produziert, kann er nicht genau sagen. "Aber einmal habe ich die Stunden aufgezeichnet. 480 Stunden waren es für ein Kunstwerk mit 1,25 Metern Tiefe", so der Hobbykünstler.

Kunstwerke werden nicht verkauft

Seine Kunstwerke verkauft der 61-Jährige kaum bzw. zumindest nicht aktiv. "Die sind ja viel zu groß. Dafür hat keiner zu Hause genügend Platz", meint er im Interview. "Die Leute im Ort fragen allerdings immer wieder, ob es heuer wieder eine Ausstellung gäbe".

Um den Kuchlerinnen und Kuchlern Jahr für Jahr eine Freude vor allem in der finsteren Vorweihnachtszeit zu bereiten, bastelt Michael Ausserer weiterhin an seinen Krippen und stellt immer wieder neue Kunstwerke in den Fenstern der Gartenstraße aus.

(Quelle: SALZBURG24)