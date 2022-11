Der 58-jährigen Tennengauer soll Urkunden gefälscht haben, um sich Sozialleistungen in einem Amtsgebäude im Tennengau zu erschleichen, wie die Polizei Salzburg am Freitagabend in einer Presseaussendung berichtete. Sein Täuschungsversuch wurde jedoch aufgedeckt und die Sozialleistungen nicht gewährt. Daraufhin habe der 58-Jährige am Donnerstag in dem Amt eine 24-jährige Mitarbeiterin mit den Worten "Ich erschieße dich! Ich sprenge euch alle in die Luft!" bedroht.

Amtsbedienstete im Tennengau erstatten Anzeige

Am gestrigen Freitag soll er seine Drohung wiederholt haben. Die Mitarbeiterin habe sich laut Polizei in einem Büro eingeschlossen und gemeinsam mit zwei Kollegen Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Amtsbediensteten gaben gegenüber den Beamten an, dass es in den letzten Wochen mehrmals zu derartigen Drohungen gekommen sei.

Der 58-Jährige wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt nach Puch-Urstein gebracht.

(Quelle: SALZBURG24)