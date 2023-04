Flavourama tanzt heuer durch Hallein

Die drei engagierten Flavourama-Gründerinnen Farah Deen, Olivia Mitterhuemer und Elena Rainer wollen heuer anlässlich des 15-jährigen Bestehens neue Orte erschließen und tanzen dazu erstmals durch Hallein (Tennengau). Bei einem Pressetermin am Dienstag wurde das Vorhaben genauer vorgestellt.

Tanzend durch die Halleiner Altstadt

Los geht das Programm in der Halleiner Altstadt am 1. September beim Moonlight Shooping. Dabei werden zwei Tänzerinnen die Gassen der Salinenstadt unsicher machen. Tags darauf folgt mit der sogenannten Walking Dance Class eine Tanz-Schnitzeljagd, bei der Bewegungsfreudige allen Alters dazu eingeladen sind, einige Moves aus den Bereichen Street- und Club Dance zu erlernen. „Uns ist es ein Anliegen, zu zeigen, dass House Dance und Hip Hop nicht nur in Großstädten wie New York oder Paris zu Hause sind“, so Farah Deen in einer Aussendung am Dienstag.

Wildbild V.l.n.r.: Rainer Candido vom Tourismusverband Hallein, Bürgermeister Alexander Stangassinger, Olivia Mitterhuemer und Farah Deen von Flavourama bei einem Pressegespräch am Dienstag.

Weiter geht es dann am 4. September mit der Flavourama Cinema Night im Stadtkino. Hier wird der international gefeierte Film Niki & Martha gezeigt, welcher die Geschichte der zwei ersten Gewinnerinnen des weltweit größten Hip-Hop-Battles erzählt. Niki Tsappos (SWE), eine der beiden Tänzerinnen, wird anschließend für Fragen vor Ort sein und ihre ganz persönlichen Erlebnisse als Frau in einer größtenteils männerdominierten Domäne mit den Zuseher:innen teilen.

Flavourama Creative Retreat heuer in Hallein

Zusammen mit einem zweiten Mentor wird Tsappos auch Teil des folgenden Programms sein: Zum sogenannten Flavourama Creative Retreat reisen 20 junge Künstler:innen aus ganz Europa an, um von Sonntag bis Mittwoch in Austausch mit den Mentor:innen tief in den Tanz einzutauchen. Insbesondere soll hier das aktuell viel diskutierte Thema Street- und Clubstyles im Performance-Kontext behandelt werden, und zwar in Form von Tanz- und Theorieeinheiten, aber eben auch über die Workshops hinaus, nämlich durch ein buntes Rahmenprogramm.

Großes Finale feiert das Streetdance-Festival wie gehabt mit einem Battle und anschließender Party am 9. September in der Szene Salzburg.

(Quelle: SALZBURG24)