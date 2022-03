„Wir sind nach wie vor fleißig am Sammeln“, berichtet Stolzlechner am Mittwoch gegenüber SALZBURG24. Die Hilfsbereitschaft der Salzburger:innen sei so unglaublich, dass es ihn sprachlos mache, schildert er in einem Kurzvideo an die Redaktion. Die Bilder zeigen Unmengen an Kartons voller Sachspenden wie Konserven, Decken oder auch Süßes für Kinder.

Weiterer Lkw mit Spenden aufgefülllt

„Gestern Abend sind wir mit Günther Quehenberger vom Holzhandel Abtenau in Kontakt gekommen, der privat mit seiner Frau Nataliia eine Hilfsaktion gestartet und einen Sattelschlepper organisiert hat“, erzählt der HAK-Lehrer voller Freude im S24-Gespräch. „Wir haben relativ viel gesammelt und halfen ihm heute den Lkw zu beladen.“

HAK-Lehrer fährt selbst an Grenze

Stolzlechner selbst fährt am Freitag gegen 12 Uhr mit einem 3,5-Tonner-Tansporter an die polnisch-ukrainische Grenze, wo er die Waren an die Bedürftigen verteilen wird. „Eine Kollegin, die die Sprachen der Länder fließend spricht, wird mich begleiten.“

Nach wie vor sammelt die Schule Spenden für die Flüchtlinge. Diese können noch bis Freitag, kurz vor der Abfahrt, bei der HAK Hallein abgegeben werden.

Diese Spenden werden gebraucht

Gesammelt werden sowohl Geld- als auch Sachspenden. Neben der Finanzierung des Transports werden mit dem gespendeten Geld weitere benötigte Güter gekauft.

Folgendes wird derzeit dringend benötigt:

Erste-Hilfe-Sets

Verbandsmaterial

Bandagen

Tourniquet zur arteriellen Blutstillung

Octenisept, Kodan

Infusionslösungen in Plastikflaschen

medizinisches Besteck

Analgetika, Antibiotika

Verbandsmaterial bei Verbrennungen

Handschuhe und sonstiges medizinisches Material

Schlafsäcke

Isomatten

Bergschuhe

Taschenlampen

Thermounterwäsche

haltbare Lebensmittel (möglichst Konserven, die einfach geöffnet und verzehrt werden können, eher kein Reis oder Nudeln)

Hygieneartikel

Die Sachspenden können an den Werktagen zwischen 7.00 Uhr und 15.30 Uhr in der Schule abgegeben werden.

Wer die Aktion der Schule mit Geldspenden unterstützen möchte, kann das über folgendes Konto tun: Empfänger: Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Hallein, Neualmerstraße 28, 5400 Hallein, IBAN: AT46 4501 0000 2013 0381 BIC: VBOEATWWSAL, Kennwort: Soforthilfe Ukraine.

SALZBURG24-Leser:innen helfen zam

SALZBURG24 wird auch die nächsten Tage über die Aktion der Schule berichten. In diesem Zusammenhang dürfen wir auch auf die von uns initiierte Facebook-Spendenaktion für die Ukraine-Hilfe des Roten Kreuzes aufmerksam machen.

Ebenso unterstützen wir die „SN-Soforthilfe für die Ukraine“. Denn gemeinsam schaffen wir mehr. SALZBURG24 wird über den Einsatz der Spendengelder berichten. An alle, die spenden und mithelfen - egal wo: Ein herzliches Vergelt's Gott!

Kennwort: Hilfe für Ukraine

Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Salzburg

Salzburger Sparkasse

IBAN: AT11 2040 4005 0025 1363

BIC: SBGSAT2SXXX

(Quelle: SALZBURG24)