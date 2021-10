Der Release von "Reminds Me Of You" erfolgte am Freitag vergangener Woche, nur wenige Tage später zählt die aktuelle Single von Toby Romeo und Moss Kena bereits mehr als 100.000 Streams auf Spotify. "Der Song ist wieder etwas poppiger. Er ist als Follow-Up für 'Oh Lord' und eher für Radiossender gedacht", erzählt Toby Romeo am Mittwoch im Gespräch mit SALZBURG24. "Reminds Me Of You" ist eingängiger, massentauglicher und stellte von der Produktion her somit wieder ganz andere Ansprüche an den Salzburger Ausnahmekünstler.

Huy Tran Der Gollinger DJ Toby Romeo ist gerade nicht zu stoppen. Toby Romeo landet mit "Oh Lord" nächsten Hit Der Salzburger Musikproduzent Toby Romeo surft weiter auf einer gigantischen Erfolgswelle. Nach seinem Hit "Where The Lights Are Low" veröffentlichte der Tennengauer mit "Oh Lord" nun seinen …

Single von Toby Romeo und Moss Kena

Mit Moss Kena – bekannt durch die Hit-Single "Fireworks" von Purple Disco Machine – fand Toby Romeo einen aufstrebenden Vokalisten. "Seine Stimme ist einzigartig, ziemlich hoch für einen Mann. Ich war anfangs etwas skeptisch, als ich dann aber die erste Aufnahme hörte, war ich absolut überzeugt", freut sich der 20-jährige Salzburger über die Zusammenarbeit mit Moss Kena.

"Reminds Me Of You" ein Liebeslied

Bei "Reminds Me Of You" handelt es sich – wie sollte es anders sein – um ein Liebeslied. "Es geht um Trennung und darum, dass man in einer solchen Phase das Gesicht des Ex-Partners in anderen Personen wiedererkennt. Man kann eben nicht loslassen", so Toby Romeo. Auch wenn das Thema dabei traurig anmutet, so entschied sich der Salzburger dennoch dazu, in der Melodik eine fröhlichere Gangart anzustimmen.

Toby Romeo weiter mit Erfolgslauf

Mit der aktuellen Single zeigt Toby Romeo, dass sein Erfolgslauf noch lange nicht vorbei ist und seine noch junge Karriere nun erst so richtig an Fahrt aufnimmt. So hatte er nun die Möglichkeit ein eigenes Songwriting-Camp in Portugal abzuhalten und war zudem beim "We Love Melodies Camp" in Graz aktiv. Hier konnte der Producer sein Wissen weitergeben und im Gegenzug neues dazuzulernen. "Man lernt wirklich viel, wenn man tagelang mit begabten Musikern in einer Villa untergebracht ist."

Viktor Schanz "Where The Lights Are Low" heißt die erste Single von Felix Jaehn (links) und Toby Romeo. Toby Romeo veröffentlicht Single mit Felix Jaehn Der Salzburger DJ Toby Romeo ist nicht zu bremsen: Gemeinsam mit Star-DJ Felix Jaehn veröffentlichte er nun die Single "Where The Lights Are Low". Welche Message der Song verbreiten soll und wie …

Voller Fokus auf eigene Musik

Um verschiedene Produktionen, Songwriting-Camps und Live-Shows künftig besser unter einen Hut bringen zu können, hat Toby Romeo nun seinen Job gekündigt und kann sich somit ab 11. November komplett seiner Leidenschaft widmen. Nach einem Auftritt in Amsterdam folgen in den nächsten Wochen auch noch einige Auftritte in Deutschland. "Es geht jetzt auch mit internationalen Shows los", freut sich Toby Romeo. Neue Singles sollen dann im nächsten Jahr folgen.

(Quelle: SALZBURG24)