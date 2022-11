"The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte": So lautet der Titel des neuen Hollywood-Streifens, der Wolfgang Amadeus Mozarts "Die Zauberflöte" aufgreift. Am Donnerstag kommt der Film ins Kino. Das aufwendig gestaltete Spielfilmdebüt von Regisseur Florian Sigl liefert einen Mozart-Trip zwischen Fantasiewelt und Internatsleben. Produziert wurde der Fantasy-Film von Roland Emmerich. Dieser ist bekannt für aufwendige Blockbuster wie "Independence Day" oder "Moonfall".

Drehorte in Stadt und Land Salzburg

Gedreht wurde nicht nur in Bayern, London und auf den Kanarischen Inseln, sondern auch in Salzburg. Schauplätze waren u.a. die Burg Hohenwerfen in Werfen, die sich in das Internat verwandelt, und der Bahnhof Bad Gastein (beide Pongau). Aber auch Mozarts Geburtsstadt kommt im Film vor. Der Soundtrack wurde hier vom Mozarteumorchester eingespielt. Der Große Saal der Stiftung Mozarteum, der mit 800 Plätzen als einer der schönsten und besten Konzertsäle der Welt gilt, ist ebenso Drehort wie die Altstadt. Die Nonnbergstiege, die Festungsgasse und der Kapitelplatz sind ebenfalls zu sehen. Eine zentrale Rolle nahm das Schloss Leopoldskron ein. Unter anderem wurde in der Bibliothek des Schlosses, die auf Max Reinhardt zurückgeht, das Portal inszeniert, durch das der junge Tim Walker (Jack Wolfe) in die Fantasiewelt der „Zauberflöte“ eintaucht. Die beeindruckenden Bilder der schönen Salzburger Umgebung gehen damit um die ganze Welt.

Diese Stars spielen in "The Magic Flute" mit

Besetzt ist der Film mit hochkarätigen Schauspieler:innen wie Iwan Rheon, der als sadistischer Antagonist Ramsay Bolton in der Serie Game of Thrones bekannt wurde. Im Gegensatz zu Oscar-Gewinner F. Murray Abraham war er aber nicht für den Dreh in Salzburg.

Worum geht es in dem Film?

Hauptfigur im Film "The Magic Flute" ist Tim Walkers (Jack Wolfe), dessen Vater im Sterben liegt. Sein letzter Wunsch ist, dass der 17-Jährige wie einst er selbst die Mozart International School in den österreichischen Alpen besucht und dort seine Gesangskünste perfektioniert. Er händigt ihm ein altes Buch zur "Zauberflöte" aus, das Tims noch jungem Leben ordentlich Würze verleihen soll. Denn im Internat der Schule angekommen, kämpft der Jugendliche nicht nur um Akzeptanz von Mitschülern und Lehrern, sondern treten eines Nachts drei mysteriöse Lichtbälle aus dem Druckwerk hervor und führen ihn zu einem Bücherregal. Dieses erweist sich als Portal in die Welt von Mozarts weltberühmter Oper.

In dieser Fantasiewelt findet sich Tim als Prinz Tamino wieder und muss sogleich vor einer gewaltigen Schlange fliehen, die nach seinem Leben trachtet. Glücklicherweise tauchen die drei Damen der Königin der Nacht auf, um ihn zu retten. Auch macht er Bekanntschaft mit dem Vogelfänger Papageno (Iwan Rheon). Gemeinsam sollen sie im Auftrag der Königin der Nacht (Sabine Devieilhe) und ausgerüstet mit einer Zauberflöte und einem magischen Glockenspiel deren Tochter Pamina (Asha Banks) aus dem Palast von Sarastro (Morris Robinson) befreien. Konfrontiert werden sie dabei bekanntermaßen mit so mancher Prüfung.

Das rasante Geschehen in der Fantasiewelt endet für Tim bzw. Tamino immer wieder abrupt. Denn er kann nur für drei Stunden bleiben. Während er darauf wartet, in Mozarts Welt zurückzukehren, beschäftigen ihn vergleichsweise gewöhnliche Probleme: Gemeine Schulkollegen, ein holpriger Start mit seinem Zimmerkollegen und Sophie (Niamh McCormack), in die er sich verliebt hat. Auch rittert er um die Rolle des Tamino in der näherrückenden Schulaufführung der "Zauberflöte". Da kommt ihm die Verkörperung des Prinzen in der Fantasiewelt natürlich sehr gelegen.

Rolando Villazón mit kleinem Auftritt

In "The Magic Flute" findet sich eine Mischung aus gesprochenem Wort und Gesang. Die Arie "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" darf genauso wenig fehlen wie "Der Vogelfänger bin ich ja" und das Duett von Papageno und Papagena. Vorgetragen werden diese etwa von der bekannten Opernsängerin Sabine Devieilhe oder Morris Robinson. Auch Rolando Villazón hat einen kleinen Auftritt, den er aber großteils sprechend bestreitet. Villazón ist seit 2017 Mozart-Botschafter der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg.

(Quelle: APA/SALZBURG24)