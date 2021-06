Die Bilder und Videos, die uns aus Tschechien erreichen, gehen unter die Haut. Eine gewaltige Windhose wütete nur 100 Kilometer nordöstlich von Wien und zerstörte alles, was ihr in den Weg gestellt war. Es gibt Tote und Verletzte. Augenzeugen berichten von Chaos und Panik, eingestürzten Häusern und einer „Situation wie im Krieg“.

Phänomen wird unterschätzt

„Das Phänomen Tornado wird hierzulande stark unterschätzt“, sagt Nikolas Zimmermann von der Wetterdienststelle Ubimet zu der die Österreichische Unwetterzentrale gehört. Dass es bei uns kaum oder keine Tornados gebe, sei ein „Fehlschluss“. So werden in Österreich jährlich zwei bis vier solcher Wirbelstürme verzeichnet – auch wenn meist schwächer als jener gestern Abend in Tschechien. Eine Windhose mit ähnlicher Wucht zog zuletzt am 10. Juli 1017 am Flughafen Wien-Schwechat vorbei.

Bislang schwerster Tornado in Österreich 1916

Der bislang schwerste Wirbelsturm in Österreich fegte am 10. Juli 1916 mit einer Geschwindigkeit von über 300 km/h über Niederösterreich. Er forderte 32 Tote und 300 Verletzte. Wirbelstürme dieser Kategorie mit Windgeschwindigkeiten von 300 km/h wurden noch drei weitere Male in Österreich registriert: Am 11. August 1994 in St. Michael (Bezirk Güssing) im Burgenland und am 7. sowie am 27. Juli 1998 im Bezirk Radkersburg und Bezirk Hartberg in der Steiermark.

Am häufigsten waren in den vergangenen 60 Jahren Tornados der Stufen F1 (180 km/h) und F2 (250 km/h). Gehäuft treten die Wirbelstürme vor allem im Alpenvorland sowie in den südöstlichen Beckenlagen auf. F4-und F5-Tornados mit Geschwindigkeiten von 400 bzw. 500 km/h wurden in Österreich aber noch nie gemessen.

Wirbelstürme werden sichtbarer

„Wir wissen, Wirbelstürme gab es in Österreich schon immer, durch Handy und Social Media werden diese Phänomene jedoch sichtbarer“, erklärt Zimmermann. Einen direkten Zusammenhang mit dem Klimawandel sieht der Experte nicht. „Ein Tornado braucht feuchte, labilgeschichtete Luft und eine starke Windscherung“. Das bedeutet, dass sich die Windrichtung aufgrund des Zusammentreffens zweier Luftschichten plötzlich stark ändert. Demnach seien Tornados auch in Salzburg möglich – vor allem im Flachgau. „Wir können davon ausgehen, dass es auch hier schon zu solchen Wirbelstürmen gekommen ist“, so Zimmermann.

Klimawandel bringt Starkregen und Fluten

Einen eindeutigen Zusammenhang der Unwetter mit dem Klimawandel könne man aber dennoch feststellen – und zwar vor allem in Bezug auf den Starkregen und die Sturzfluten, die in den vergangenen Jahren auch in Salzburg merklich zugenommen haben. Das belegen Studien. Keine Nachweise bzw. ein eindeutiges Bild gebe es hingegen für Hagel, auch wenn dies gezielt untersucht würde. Die Unwetter der vergangenen drei Tage über Salzburg seien nicht direkt dem Klimawandel geschuldet, sondern einer Großwetterlage. Und dennoch, sind und bleiben Klimawandel und Erderwärmung unbestritten.

