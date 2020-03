Über 700 Coronavirus-Fälle in Salzburg

Insgesamt 735 Personen wurden am Samstag (Stand 7.30 Uhr) positiv auf Covid-19 getestet. Davon befinden sich 703 im Bundesland, 20 Personen sind bereits wieder genesen, zehn befinden sich auf der Intensivstation. Bislang gab es vier Tote.

Corona-Fälle nach Gauen:

Pongau: 269

Pinzgau: 204

Stadt Salzburg: 109

Flachgau: 97

Tennengau: 43

Lungau: 13

Tirol mit meisten Erkrankten

Aus dem Burgenland wurden laut Homepage des Gesundheitsministeriums 140 Infizierte gemeldet, aus Kärnten 204 und aus Niederösterreich mit 1.163 erstmals mehr als 1.000. In Oberösterreich beträgt die Zahl der Erkrankten 1.285, in Salzburg 735 und in der Steiermark 812. Spitzenreiter in absoluten Zahlen ist nach wie vor Tirol, dort hält man bei 1.801 positiven Tests. In Vorarlberg haben sich bisher 535, in Wien 1.029 Personen infiziert.

Die 68 Todesfälle verteilen sich auf alle neun Bundesländer. Im Burgenland und Kärnten gab es bis Samstagfrüh je zwei Verstorbene, in Niederösterreich 13, in Oberösterreich und Salzburg je vier, in der Steiermark waren es 17, in Tirol neun, in Vorarlberg einer und in Wien sind 16 Menschen dem Virus erlegen.

Weltweit knapp 600.000 Covid-19-Fälle

Weltweit wurden mit Samstagfrüh laut Johns Hopkins Universität bisher bereits knapp 600.000 bestätigte, rund 27.700 Personen davon starben. Von COVID-19 erholt haben sich bisher etwa 135.000 Erkrankte.

(Quelle: APA/S24)