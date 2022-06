Der Kursalon in Wien war am Mittwochabend bei Livemusik und kulinarischen Schmankerl aus der Heimat der Schauplatz eines Empfangs des Landes und des Clubs Salzburg. Dabei wurde auch die diesjährige Ehrung zur "Salzburgerin des Jahres" vorgenommen.

Ulrike Sych in Wien ausgezeichnet

Ulrike Sych wurde 1962 in Salzburg geboren, besuchte das Privatgymnasium der Ursulinen in Aigen und absolvierte das Studium Musik-und Instrumentalpädagogik am Mozarteum. "Seitdem führte sie ihre Konzerttätigkeit um die ganze Welt, von den USA bis nach Japan, von Italien bis nach Kasachstan. Wir können stolz darauf sein, dass Ulrike Sych zu Jahresbeginn für eine bereits dritte Amtszeit als Rektorin der renommierten Wiener Universität wiederbestellt wurde und so ihr Wissen und Können an die Studierenden weitergeben kann", so Salzburgs LH Haslauer beim Festakt.

Was ist der Club Salzburg?

Der Verein Club Salzburg richtet sich mit seinen Angeboten seit 2007 an alle Salzburger:innen in Wien, um diesen die Möglichkeit zum gegenseitigen Kennenlernen, Vernetzen und Treffen bei den regelmäßigen Veranstaltungen zu bieten. Rund 25.000 Salzburger:innen wohnen in Wien.

