Der Zivilschutzalarm für Muhr wurde aufgehoben. Die L211 Muhrer Straße ist ab 12 Uhr wieder frei befahrbar, die Gemeindestraße ab der Ortschaft Muhr bleibt weiterhin gesperrt. Einige Häuser bleiben zwar noch evakuiert, aber auch hier tritt im Laufe des Nachmittags Entspannung ein.

Bad Gastein nur per Bahn erreichbar

Die massivsten Schäden dürfte es neben dem Gasteinertal im benachbarten Großarltal gegeben haben, sagte der Pongauer Katastrophenreferent Norbert Paßrucker am Dienstag im APA-Gespräch. Bad Gastein war auch am Dienstag weder auf der Straße noch per Bahn erreichbar, Passrucker zeigte sich aber zuversichtlich, dass die Straßenverbindung im Lauf des Nachmittags wieder geöffnet werden kann. Neben Bad Gastein war am Dienstag auch die Gemeinde Hüttschlag im Großarltal weiterhin nicht erreichbar.

Großes Aufräumen in Salzburgs Süden. Schritt für Schritt zurück zur Normalität: Die Bewohner können nach und nach wieder in ihre Häuser zurück, und Landesgeologie und Einsatzorganisationen arbeiten mit Hochdruck daran, die Verkehrswege wieder frei zubekommen.

Infrastruktur wiederherstellen

"Wir arbeiten nun alle Schadensfälle nach Priorität ab. Wir schauen, dass zunächst die wichtigste Infrastruktur wiederhergestellt und die evakuierten Häuser wieder bewohnt werden können", so der Katastrophenreferent. Am Dienstagvormittag waren alleine im Pongau noch rund 20 Häuser aus Sicherheitsgründen evakuiert. Im Bereich der Straßeninfrastruktur galt die B311 als vorrangig, die im Bereich Schwarzach seit gestern unbefahrbar ist. Dort ist laut Passrucker auch die Umfahrung über die Hochkönig Bundesstraße B164 weggefallen, weil auch dort von Montag auf Dienstag eine Mure abgegangen ist. Der Pinzgau ist von Salzburg aus daher nur über das Kleine Deutsche Eck erreichbar. Für die Instandsetzung der B311 seien sehr mutige Baggerfahrer nötig, wenn alles gut laufe, könne die Straße am Donnerstag wieder freigegeben werden.

Aufräumarbeiten gehen zügig voran

Dank der guten Witterung gingen die Aufräumarbeiten am Dienstag überall gut voran. Unterstützt wurden die Hilfsmannschaften auch von rund 50 Soldaten des Bundesheeres. Neben den Arbeiten an beschädigten Straßen oder Wasserleitungen wurden vor allem die großteils randvollen Sperrbauwerke der Wildbach- und Lawinenverbauung geräumt, damit diese bei neuerlichen Niederschlägen und Rutschungen wieder aufnahmefähig sind.

B95 und L211 im Lungau noch gesperrt

Im Lungau waren am Dienstag noch die B95 Turracher Straße und die L211 Muhrer Landesstraße gesperrt. Beide können aber möglicherweise noch heute geöffnet werden. In diesem Bezirk blieben weiterhin elf Häuser in Muhr, acht Häuser in Ramingstein und eines in Zederhaus evakuiert. Im Pinzgau konnten bis auf ein Haus im Zeller Ortsteil Thumersbach alle Evakuierungen aufgehoben werden. Auch die Ortsdurchfahrt durch Zell am See war zumindest einspurig wieder offen.

Schulbetrieb im Pongau:

Bad Gastein: VS, NMS, BORG Teilbetrieb, PTS geschlossen

Bad Hofgastein: VS, ASO, NMS geschlossen, Tourismusschule Teilbetrieb

Dorfgastein: VS Normalbetrieb

Embach, Hüttschlag, Großarl: VS Normalbetrieb

St. Johann: HLW Elisabethinum geschlossen

Pinzgau:

Zell am See: VS, NMS, LBS, PTS Normalbetrieb

Saalfelden: HTL Normalbetrieb

Lungau:

Muhr: VS geschlossen

Tamsweg: BG Teilbetrieb

Weitere Niederschläge prognostiziert

Für Dienstag hat die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik nochmals Schnee und Regen prognostiziert, die sollen allerdings nicht mehr so extrem ausfallen wie in den letzten Tagen. "Wir haben von der Wetterstelle keine besondere Warnung bekommen. Es gibt nun ohnehin genügen aufzuarbeiten, wir hoffen, dass nicht noch mehr dazukommt", so der Feuerwehrsprecher.

Am Mittwoch klingen Regen und Schneefall rasch ab. Die restliche Woche bringt nach aktuellem Stand dann keine größeren Regen- und Schneemengen.

