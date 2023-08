Die Unwetterfront, die in der Nacht auf Sonntag von Bayern über Oberösterreich und Salzburg gezogen ist, hat für die Einsatzkräfte enormen Arbeitsaufwand hinterlassen. Rund 750 Alarmierungen zählte das Landesfeuerwehrkommando im Land ob der Enns, im Bundesland Salzburg waren dies etwa 100. Neben zahlreichen Sturmschäden mussten die Hilfskräfte in OÖ bei zwei Seen nach Vermissten suchen, Verletzte versorgen und in Salzburg ein durch Bäume bedrohtes Wohnhaus evakuieren.

Auch in Salzburg waren am Abend wegen der heftigen Unwetter 420 Einsatzkräfte der Feuerwehren im Einsatz, wie die "Salzburger Nachrichten" (Online) berichteten. Betroffen war vor allem der nördliche Flachgau. Der Landesfeuerwehrverband meldete demnach insgesamt 88 Einsätze.

Bäume in der Stadt Salzburg entwurzelt

In der Stadt Salzburg hatte die Berufsfeuerwehr alle Hände voll zu tun. In der Friesachstraße im Stadtteil Lehen fiel ein Baum auf ein Mehrparteienhaus. Das Dach wurde beschädigt. In der Saalachstraße wurde von den Sturmböen ein Baum entwurzelt und landete quer über die Straße sowie teils in einem Garten. Am Parkplatz des Kleingartenvereins in Liefering wurde ein Auto von einem kleineren Baum getroffen.

In Bürmoos musste ein Mehrparteienhaus vorsorglich teilweise evakuiert werden, meldete der Salzburger Katastrophenschutz. Durch heftige Sturmböen im nördlichen Flachgau drohten Bäume auf das Haus zu stürzen. Sechs bis acht Personen seien betroffen, hieß es. Um kein Risiko einzugehen, durften die oberen Stockwerke des Hauses derzeit nicht benutzt werden, bis Forstexperten die genaue Gefahrenlage eingeschätzt haben. Dann soll über die weitere Vorgehensweise entschieden.

Suchaktionen auf Seen

Sowohl am Holzöstersee in Franking (Bezirk Braunau) als auch in Zell am Moos am Irrsee (Bezirk Vöcklabruck) wurde wegen vermeintlich abgängiger Schwimmer Alarm geschlagen. In beiden Fällen wollten Augenzeugen gesehen haben, dass Menschen nicht mehr ans Ufer zurückgekehrt waren. Ein Großaufgebot der Wasserrettung war im Einsatz, selbst als das Unwetter direkt über den Seen lag. In beiden Fällen musste ergebnislos Stunden später abgebrochen werden. "Es gibt aber auch keine Vermisstenmeldungen", wie die Polizei gegenüber der APA Sonntagvormittag mitteilte.

3.500 Haushalte im Flachgau ohne Strom

Ebenso waren in beiden Bundesländern Tausende Haushalte stundenlang ohne Strom. In Oberösterreich waren in den Morgenstunden noch rund 5.500 Kunden betroffen, wie Wolfgang Denk von der Netz OÖ GmbH gegenüber dem ORF-Radio Oberösterreich mitteilte. Bis Mittag sollte die Energieversorgung überall wieder hergestellt sein. Betroffen waren die Bezirke Vöcklabruck, Braunau, Ried, Schärding und Rohrbach, wie auf der Homepage berichtet wurde. In Salzburg waren laut Salzburg-AG-Sprecher Michael Frostel im Flachgau rund 3.500 Haushalte ohne Strom. Die Ausfälle begannen gegen 18.00 Uhr, "bis 22.00 Uhr war die Versorgung wieder hergestellt", teilte Frostel der APA auf Anfrage mit.

Vollgelaufene Keller und abgedeckte Dächer in Oberösterreich

In Oberösterreich sprach die Landeswarnzentrale am Abend von rund 700 Einsätzen. Innerhalb von nur einer Stunde gingen 512 Notrufe bei der Feuerwehr ein. Aufgrund des starken Regens waren Unterführungen mit Wasser vollgelaufen, Keller überflutet und Straßenzüge überschwemmt. Durch die heftigen Sturmböen wurden zudem Dächer abgedeckt, umgestürzte Bäume blockierten Straßen und beschädigten Stromleitungen. Auch mehrere Brandeinsätze, unter anderem der Brand einer Maschinenhalle in Pierbach, forderten die Einsatzkräfte.

Auto in Schärding von Baum getroffen: Person befreit

Massiv von der Unwetterfront getroffen wurde die Stadt Schärding in Oberösterreich. Die Feuerwehr wurde erstmals gegen 19 Uhr alarmiert, insgesamt mussten 51 Einsätze abgearbeitet werden. Dabei mussten die Floriani eine verletzte Person aus einem Auto befreien, das von einem Baum getroffen wurde. Aufgrund eines Stromausfalls mussten acht Personen aus einem Aufzug befreit werden, berichtet die Feuerwehr Schärding in einer Aussendung.

Die restlichen Einsätze verteilten sich auf umgestürzte Bäume, überflutete Keller und defekte Dächer. Einige Schadensstellen konnten aus Sicherheitsgründen während der Nacht nicht abgearbeitet werden. Diese sollen heute im Lauf des Tages bearbeitet werden, dazu wurde auch ein großer Spezialkran angefordert, da ein Baum weiterhin auf einem Haus liegt. Von der Feuerwehr Schärding standen 42 Mann im Einsatz, gesamt waren 76 Feuerwehrmitglieder eingesetzt.

(Quelle: APA/SALZBURG24)