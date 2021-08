Von Franziska Huber

Warum macht reisen glücklich?

Durch das Reisen bekommen wir einen freien Kopf und können Sorgen und Ängste durch den Ortswechsel hinter uns lassen. Gewissermaßen werden wir auch durch neue, fremde Eindrücke abgelenkt, müssen uns darauf konzentrieren und einlassen. Es gilt, sich um andere Dinge zu kümmern als jene des Alltags. Nach einem Urlaub sieht man die Welt zu Hause wieder aus einer neuen Perspektive oder schätzt vielleicht auch die ein oder andere Annehmlichkeit in den eigenen vier Wänden wieder mehr. Man hat Sonne und Energie getankt, um möglichen unangenehmen Situationen zu Hause mit neuer Kraft zu begegnen. Natürlich erweitert das Kennenlernen anderer Kulturen, Sitten und Bräuche unseren Geist und zeigt uns, dass es auch eine Welt außerhalb unserer mentalen Box gibt. Es tut gut, die Schönheit atemberaubender Landschaften – von Geysiren in Island, über Mohnblumen-Felder in der Provence bis zum Yellowstone Nationalpark in den USA – oder der Skylines von New York, Tokyo oder Dubai zu bewundern.

Psychologisch gesehen gibt es aber noch ein weiteres Motiv, warum wir reisen. „Existieren heißt unterwegs sein. Unterwegs sein über die gesamte Länge unserer Biografie.“, erklärt Peter Vollbrecht, Buchautor, Philosoph und Veranstalter sogenannter philosophischer Reisen in einem Abstract im Rahmen des „Philosophischen Forums“ in Esslingen, Deutschland. „Seit den frühen Tagen der Hochkulturen fasziniert das Reisen. Schon in der Antike suchten die Reisenden religiöse Pilgerstätten auf oder sie verwendeten den Aufenthalt fernab der Heimat auf das Studium der Wissenschaften. Auch Handelsreisen entwickelten sich schon früh. Erst seit dem 18. Jahrhundert wurde das Reisen als eine Art Selbstbegegnung, als Bildung der eigenen Persönlichkeit angesehen“, zeigt Vollbrecht auf. Das heißt, wir versuchen durch das Schweifen in die Ferne und durch das Kennenlernen fremder Kulturen und Eindrücke von außen, näher zu uns selbst zu finden.

Tapetenwechsel muss nicht in die Ferne führen

Auch wenn für viele die Urlaubsreise in ferne Länder das Highlight im Jahr ist: Insbesondere, solange es unklar bleibt, ob der Urlaub im Corona-Sommer 2021 in die Ferne gehen kann, gibt es auch in Österreich schöne Möglichkeiten, einen Tapetenwechsel zu realisieren. Von ruhigen Weinverkostungs- oder Weinwander-Kurzurlauben, über Wochenenden am Bauernhof, dem Besuch typischer österreichische Manufakturen, bis hin zu Survival Trainings, Ausflügen in Hochseilgärten oder Canyoning-Touren hat Österreich einiges zu bieten. Und auch zu Hause kann Urlaubsstimmung aufkommen: Man kann den nächstgelegenen See oder Wasserfall aufsuchen, Wandern gehen mit den besten Freunden oder mit Zelt campen und am Lagerfeuer Grillen.

Ein neuer (vielleicht auch gezwungenermaßen entstandener) Trend heißt „Staycation“ – ein Mix aus Bleiben und Reisen. Beispielsweise startet man für das Frankreich-Feeling zu Hause das Frühstück mit frischen Croissants, Butter, Marmelade, Honig, Crêpes oder Baguette, verschiedenen kleinen Käseportionen und einem großen Milchkaffee, während im Hintergrund französische Chansons-Musik läuft. Mit ein bisschen Phantasie und der Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, braucht es keine tausenden Kilometer entfernten Sehenswürdigkeiten, um neue Erfahrungen zu machen. Darüber hinaus konnte Psychologin und Erholungsforscherin Dr. Jessica de Bloom von der Universität Tampere in Finnland in ihren Studien feststellen, dass es nachrangig für unsere Erholung wäre, ob wir im Urlaub verreisen würden oder nicht. Sie beschreibt, dass Urlaub vom lateinischen Wort „vacatio“ komme, was wörtlich übersetzt „frei sein“ bedeute. Die Erholung im Urlaub würde daher hauptsächlich über zwei Mechanismen realisiert: Einerseits über die Befreiung von den Anforderungen in der Arbeit und andererseits über die Ausübung geschätzter, selbstbestimmter, arbeitsfreier Tätigkeiten.

Sich selbst Gutes tun

Vor allem durch das vermehrte, Corona-bedingte Home-Office hätten viele Menschen Schwierigkeiten, die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit zu ziehen und die Erholung von der Arbeit wäre vor allem zu Beginn der Pandemie für viele schwierig gewesen, fand De Bloom in einer weiteren Studie heraus. Gerade hier wäre es wichtig, auch zu Hause Rituale und Routinen zu entwickeln, um sich zu erholen.

De Bloom untersuchte auch, wie sich verschiedene Arten und Dauern von Urlauben – kurzer Städteurlaub, neuntägiger Wintersport-Aktivurlaub und langer Sommerurlaub – auf Gesundheit und Wohlbefinden von Angestellten auswirkten. Nur ein schwacher Zusammenhang konnte festgestellt werden. Sehr wohl großen Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden hatten allerdings das Erfahren von Freude und Vergnügen, Entspannung und die Distanzierung von der Arbeit.

Wahrscheinlich in Zeiten von Corona noch wichtiger als sonst ist, abzuschalten und das zu tun, was einem guttut und Spaß macht; sich zu entspannen und in der Sonne Cocktails zu trinken oder spannende ereignisreiche Unternehmungen mit viel Action umzusetzen kann jeder selbst entscheiden. Vor allem sollte man sich im Urlaub Dinge gönnen und etwas Luxus zulassen: Auszuschlafen, mal das teurere Gericht zu bestellen oder liefern zu lassen und auch mal nachmittags ein Bier oder einen Cocktail zu trinken ist in Ordnung.

Unabhängig davon, in welchem Ausmaß die Covid-19-Maßnahmen unsere Reisefreiheit beeinflussen werden: Die Tipps sind einen Versuch wert, um möglichst viel Erholung aus unseren Urlaubstagen zu ziehen.

(Quelle: SALZBURG24)