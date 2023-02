Während die Semesterferien in Wien und Niederösterreich enden, haben sie am Freitag in den fünf Bundesländern Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie in Teilen Tschechiens begonnen. Das soll für Verzögerungen im Straßenverkehr sorgen. "Es ist gutes Wetter angekündigt und die Schneelage ausgezeichnet. Wir erwarten Verzögerungen in den Skigebieten aufgrund des Urlauberschichtwechsels", prognostizierte der ÖAMTC in einer Aussendung.

Verkehrsmeldungen in Echtzeit

Reiseverkehr sorgt für Stau in Salzburgs Skigebieten

Auf der Tauernautobahn (A10) sorgt der Reiseverkehr in Fahrtrichtung Salzburg für Stau. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens ist zwischen dem Knoten Pongau und dem Pass Lueg mit 15 Minuten Zeitverlust zu rechnen. Außerdem staut es auf der B167, vor dem Klammtunnel wurde eine Blockabfertigung eingerichtet. In der Folge staut es von Dorfgastein bis Lend. Zudem kommt es auf der B311 von Lend bis St. Johann im Pongau zu Verzögerungen. Im Pinzgau kommt es entlang der B311 zwischen Zell am See, Saalfelden und Lofer immer wieder zu Stau, Wartezeiten von bis zu einer Stunde sind möglich.

Nach einem Fahrzeugbrand staut es aktuell auch auf der A8 in Fahrtrichtung Salzburg zwischen Anger und Bad Reichenhall.

Großer Reisetag am Salzburger Flughafen

Auch am Salzburger Flughafen macht sich der Urlauberwechsel bemerkbar. Rund 200 Starts und Landungen sollen am Samstag erfolgen.

(Quelle: SALZBURG24)