Veganer Leberkäse und Weißwurst mit Champagner

Wer an österreichische Küche denkt, kommt an den zahlreichen Klassikern wie Wiener Schnitzel, Bratl oder Würstel nicht vorbei. Doch mit dem Wandel der Gesellschaft geht auch eine Veränderung unserer Esskultur einher. Nachhaltigkeit wird wichtiger, vegan und vegetarische Speisen werden verstärkt nachgefragt und neue Interpretationen von Klassikern erobern die Küchen des Landes. Auf diese Trends sind auch Florian Grolleg aus Wals-Siezenheim (Flachgau) und Nadina Ruedl aus Adnet (Tennengau) aufgesprungen.

Die noble Weißwurst aus Wals-Siezenheim

Dass man die Wurst neu erfinden kann, beweist der Flachgauer Florian Grolleg. In seiner „Weißwursterei“ verfeinert er die bayrischen Klassiker mit Trüffel, Champagner oder Chili. „Mir war im Lockdown zuhause langweilig und in einer schlaflosen Nacht ist mir aufgefallen, dass es nichts Vergleichbares gibt“, erinnert sich der 32-Jährige im Gespräch mit SALZBURG24. Via Google-Recherche suchte er sogleich nach alternativen Weißwurst-Interpretationen, wurde aber auch nicht fündig. Gemeinsam mit seinem Freund und Metzger Paul Santner versuchte sich der ehemalige Haubenkoch an den ersten Kreationen. Grolleg brachte seine Expertisen als Koch ein, Santner das technische Know-how. Denn so einfach sei es nicht, etwa den flüssigen Champagner in die Würste einzubinden. „Es hat neun Versuche gebracht“, schmunzeln die beiden. Das Tüfteln hat sich jedoch gelohnt, denn geschmacklich ist der Champagner durch seine weinartige Note aber auf jeden Fall eine echte Bereicherung für die Würste.

Das „Must-Have“ für jede gelungene Veranstaltungen: unsere mobile Wurst-Station ???? gerne erstellen wir euch auf Anfrage... Gepostet von Die Weißwursterei am Donnerstag, 3. Februar 2022

Kreative Neuinterpretationen des Klassikers

Auch die Weißwurst mit Wildfleisch hat die beiden gefordert. Dennoch haben sie schon Ideen für weitere saisonale Spezialitäten mit Bärlauch. Wichtig ist Grolleg, dass nur hochwertige Zutaten aus der eigenen Landwirtschaft zum Einsatz kommen und dass es „abgehoben“ bleibt. Der Flachgauer will sich mit seinen Produkten zu anderen eindeutig abgrenzen. Und so kommen in seine Würste neben Kalb- und Schweinefleisch, Speck und Gewürzen eben auch Steinpilze und Co.

„Es braucht etwas Neues“

Die Neugier unbekannte Speisen auszuprobieren teilen die beiden offensichtlich mit vielen Salzburgern. „Einige wollen nur die klassischen, aber die Aufgeschlossenen sind begeistert, wenn sie unsere Würste probieren“, erzählt Grolleg. „Der Markt ist in Bewegung. Es braucht etwas Neues, sonst verschwindet man. Alles andere ist austauschbar“. Der Erfolg gibt den beiden recht. Denn die Würste erfreuen sich bereits großer Beliebtheit, obwohl sie erst seit einem Jahr am Markt sind. Über den eigenen Online-Shop gingen sogar schon Bestellungen aus der „Weißwurst-Hauptstadt“ München ein. Positives Feedback inklusive.

Ab sofort Erhältlich in unserem Onlineshop: www.dieweisswursterei.at Weißwurst-Leberkäse in den Sorten: ➡️... Gepostet von Die Weißwursterei am Donnerstag, 10. Februar 2022

Die beiden Siezenheimer haben sogar schon den ersten Weißwurst-Leberkäse entwickelt. Aber natürlich kein „normaler“, sondern in drei kreativen Varianten.

Leberkäse gibt’s auch vegan

Dem Klassiker Leberkäse verpasste auch Nadina Ruedl aus Adnet mehr als nur einen neuen Schliff. Ihr „Gustl“ ist vegan. Der Großteil ihrer Zielgruppe jedoch nicht. „Ich wollte einen Leberkäse für Fleischreduzierer und Fleischesser machen“, erzählt Ruedl im S24-Interview. Denn 95 Prozent der Menschen, die vegane Produkte kaufen, seien gar keine Veganer. Darum sei es wichtig, dass der „Gustl“ aussieht und schmeckt wie ein Leberkäse aus Fleisch. „Man kann Menschen nur mit dem überzeugen, was sie auch schon kennen. Und wenn ich an Österreich denke, dann denke ich an Leberkäse“, meint die 36-Jährige, die sich selbst seit drei Jahren vegan ernährt. Gerade weil ihr der Umstieg so schwer fiel, wollte sie mit ihrer „Pflanzerei“ den Österreichern einen Klassiker bieten.

Metzger „verwurstet“ Gemüse

Schwierig hätte sich auch die Suche nach einem Produzenten für ihren „Gustl“ gestaltet. Schließlich wurde sie in Niederösterreich bei Metzger Josef Scheiterer fündig. Er hat eine Methode gefunden, um regionale Zutaten wie Rote Rüben, Kartoffeln, Karfiol, Zwiebel, und Erbseneiweiß in Leberkäse zu verwandeln. An der Rezeptur arbeitete Ruedl seit November 2020.

Veganerin liebt Fleisch

Wenn die Tennengauerin über Leberkäse und Fleisch spricht, gerät sie schnell ins Schwärmen. „Ich liebe Fleisch, auch wenn sich das jetzt komisch anhört. Aber es ist eine tolle Kindheitserinnerung, Freitagnachmittag mit meinem Vater zum Metzger zu gehen“, erinnert sich die Marketing-Expertin. Umso wichtiger war es ihr, gleichwertige Produkte in veganer Form anzubieten. „Wenn du nachts um drei Uhr am Imbissstand stehst, gibt es so gut wie nichts für Veganer“. Das ändere sich nun mit „Gustl“, der in ausgewählten Billa-Filialen sogar schon an der Fleischtheke, in Hotels und auf einer steirischen Skihütte zu finden ist. Für Ruedl ein großer Durchbruch.

Wanted: Gustl-Radler: in Ja, mir san mit'm Radl da. Warum ? Weil wir unseren „Gustl-Der vegane Leverkas“ Co2 neutral“ ausliefern wollen. Wenn’s dich also gustlt unseren Gustl an sein Ziel zu bringen, dann melde dich! Wo? In Wien, Startpunk Lindengasse, 1070 Wien Wann? 2-4 Stunden die Woche (Montag 9:00 bis 10:00 Uhr, Mittwoch 17:00 - 19 Uhr) Wieviel? 10€ pro Stunde Wie? Auf Werkvertragsbasis Falls du Interesse und/oder Fragen hast, melde dich unter 06607728824. Gepostet von Die Pflanzerei - Die vegane Metzgerei am Samstag, 12. Februar 2022

Der richtige Zeitpunkt

Das Interesse sei derzeit sehr groß, das Feedback „super gut“. Aktuell sei die Verfügbarkeit um den Standort der „Pflanzerei“ in Wien allerdings noch besser. Um diese auch für Salzburg zu gewährleisten, sei sie gerade in Gesprächen mit einer Einzelhandelskette. Wie auch Grolleg ist sie absolut der Meinung, dass kreative Interpretationen aktuell den Puls der Zeit treffen: „Es ist zu 100 Prozent die richtige Zeit, denn die Österreicher wollen nicht verzichten und sich nicht einschränken“.

(Quelle: SALZBURG24)