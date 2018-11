Wie ÖBB-Sprecher Robert Mosser aber gegenüber SALZBURG24 sagte, sei im Laufe des Nachmittags noch mit erheblichen Verspätungen und auch Ausfällen zu rechnen. "Nach einer Stehzeit von zwei Stunden sind die Züge natürlich nicht gemäß Fahrplan unterwegs", erklärte er. Man versuche aber so schnell wie möglich wieder taktgemäß zu fahren.Die ÖBB gehen davon aus, dass österreichweit rund 100.000 Fahrgäste von den Auswirkungen des Warnstreiks betroffen sind.

5.000 ÖBB-Mitarbeiter in Salzburg beteiligten sich

Wie der Salzburger vida-Landesvorsitzende Rudolf Schuchter zur APA sagte, hätten sich alle der rund 5.000 ÖBB-Mitarbeiter im Bundesland am Warnschuss beteiligt - auch in den Werkstätten oder in den ÖBB-Kraftwerken. "Es ist in acht Verhandlungsrunden immer das gleiche Angebot gekommen, auch nach der Einführung des 12-Stunden-Tages während der Sommerpause." Er wolle nicht über Prozente oder Summen reden, aber "seriös wäre alles, was in Richtung der Metaller gehen würde", so Schuchter.

Bahn-KV: Verhandlungen abgebrochen

Die Verhandlungen sind indes während des Streiks abgebrochen worden. Die Gewerkschaft habe das Angebot bedauerlicherweise abgelehnt, sagte Arbeitgeber-Chefverhandler Thomas Scheiber vor Journalisten. Vida-Chef Roman Hebenstreit sagte, das Angebot habe sich unterm Strich nicht verbessert.

In einer Aussendung legte die Gewerkschaft nach: "Hier im Vorfeld von einem substanziell verbesserten Angebot zu sprechen, das spottet jeder Beschreibung und ist eine Frechheit." Die Gewerkschaft kritisierte Einschüchterungsversuche und sieht das als Folge des Regierungswechsels. "Es ist mittlerweile wirklich viel möglich geworden in diesem Land", ließ sich Hebenstreit in der vida-Pressemitteilung zitieren.

Weitere Streiks nicht ausgeschlossen

Für eine zehnte Verhandlungsrunde gibt es keinen Termin. Beide Seiten erklärten nach dem Verhandlungsabbruch, nun die internen Gremien für Beratungen einzuberufen. Aufseiten der vida werde das binnen 48 Stunden passieren, so Hebenstreit. Weitere Streikmaßnahmen schloss der Gewerkschaftschef nicht aus: "Die nächste Stufe nach dem Warnstreik ist der Streik, aber soweit sind wir noch nicht." Scheiber sagte, man werde nochmals ausloten, "welchen Verhandlungsspielraum wir haben". "Wenn das geschehen ist, wird es zu weiteren Gesprächen kommen."

(APA/SALZBURG24)