Um die Infrastruktur an den Klimawandel anzupassen und die Trinkwasserversorgung sicherzustellen, will das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML) künftig mehr Geld in die Wasser-Infrastruktur investieren.

Neue Sondertranche für Trinkwasserversorgung

Am heutigen Mittwoch wurden 146 Millionen Euro für Wasserprojekte in ganz Österreich genehmigt, davon aus der neuen Sondertranche 42 Millionen für die Trinkwasserversorgung. In Salzburg lösen die 11,3 Millionen Euro an Bundesförderungen 26,1 Millionen Euro an Investitionen aus, heißt es in einer Aussendung.

Förderung für 1.244 Wasser-Projekte in Österreich

Insgesamt fördert das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML) 1.244 Wasser-Projekte und löst damit ein Gesamtinvestitionsvolumen von 564 Mio. Euro aus. Dadurch werden laut Ministerium rund 8.000 Arbeitsplätze in verschiedenen Regionen und Bereichen wie Planung oder Baugewerbe gesichert.

70 Projekte in Salzburg

In Salzburg lösen die 11,3 Millionen Euro an Bundesförderungen 26,1 Millionen Euro an Investitionen aus. Dadurch können 70 Wasser-Projekte umgesetzt werden.

BML Zens Eine Info-Grafik zu den Investitionen in Wasserprojekte in Österreich.

4,7 Mio. Euro für die Trink- und Abwasserwasserwirtschaft

Mit der Förderungszusage werden die Mittel für 48 Projekte für die kommunale Trinkwasser- und Abwasserentsorgung in Salzburg mit einem Volumen von 4,7 Millionen Euro Bundesförderung freigegeben. Diese lösen Gesamtinvestitionen in der Höhe von rund 15,5 Millionen Euro aus, heißt es.

Kösselquelle in Leogang wird saniert

Darunter befinden sich mehrere Projekte zur Sicherung der Trinkwasserversorgung, wie beispielsweise die Sanierung der Kösselquelle der Gemeinde Leogang (Pinzgau). Im Zuge des Projektes werden auch der 500 Quadratmeter umfassende Hochbehälter sowie zwei Kilometer Wasserleitungen saniert und eine neue UV-Anlage installiert. Das BML fördert das Vorhaben mit rund 410.000 Euro.

Fließgewässer sollen ökologisiert werden

Auch in die Ökologisierung von Gewässern wird investiert. „Flusslandschaften werden seit jeher vom Menschen genutzt. Gleichzeitig setzen wir laufend Maßnahmen zur Ökologisierung, um unsere Flüsse als wichtige Lebensräume zu sichern und zu verbessern“, betont Wasserminister Norbert Totschnig (ÖVP). Durch diese Projekte könnten etwa Querbauwerke wieder für Fische passierbar gemacht und Flussläufe renaturiert werden.

Muraufweitung in Tamsweg

Dazu wird in Salzburg ein Projekt umgesetzt, das mit 1,5 Mio. Euro Bundesförderung finanziert wird. Ziel dieses Vorhabens ist die bauliche Umsetzung einer Muraufweitung zur Strukturierung am rechten Murufer und zur Reaktivierung eines früheren Seitenarms im Ortsbereich von Tamsweg, heißt es in der Aussendung.

Hochwasser in Salzburg als Gefahr

Eine Gefahr für Salzburgs Bevölkerung stellen Hochwasser und daraus resultierende Überflutungen dar, wie etwa im Sommer 2021. Im Bereich Hochwasserschutz wurden nun insgesamt 21 Projekte für einen vorbeugenden Hochwasserschutz bzw. zur Instandhaltung von bestehenden Anlagen mit Bundesmitteln von rund 5,1 Mio. Euro genehmigt.

Schutzbauten an der Saalach

Eines dieser wichtigen Projekte befindet sich in der Gemeinde Saalfelden (Pinzgau), bei dem durch den Hochwasserschutz an der Saalach rund 100 Personen geschützt werden können. Dabei werden rund 600 Meter lineare Schutzbauten in Form von Dämmen und Aufweitungen der Saalach errichtet. Die gesamten Investitionskosten betragen 1,5 Mio. Euro, wovon das BML rund 1,3 Mio. übernimmt.

(Quelle: SALZBURG24)