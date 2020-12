Die Stimmung bei der Salzburger Wirtschaftskammer (WKS) ist getrübt. So laufe die umsatzstärkste Zeit im Jahr derzeit nach dem Motto "retten, was noch zu retten ist" ab, teilt Johann Höflmaier, Sprecher der Sparte Handel bei der WKS, im Gespräch mit SALZBURG24 mit. "Es bleiben mit heutigem Tag noch 16 Einkaufstage bis Weihnachten. Und da ist für den Handel natürlich jeder Tag wichtig."

Starker Umsatzrückgang erwartet

Die Rahmenbedingungen sind für den Handel heuer denkbar ungünstig. Lockdown, fehlender Tourismus und das Aus für Adventkmärkte drücken die Kauflaune der Salzburgerinnen und Salzburger. So werden heuer zwischen 10 und 30 Prozent Umsatzrückgang erwartet. Dies könne auch der Online-Handel nicht ausgleichen. Der fehlende Tourismus schlage sich vor allem in Geschäften in Orts- und Stadtzentren nieder, weiß Höflmaier: "Der Handel braucht die Kundenfrequenz und den Umsatz wie ein Kranker die Infusion."

Lockdown-Ende: Guter Start im Europark

"Der heutige Tag ist gut angelaufen, von massiven Spitzen sind wir aber weit entfernt", so beschreibt Manuel Mayer, Center-Manager im Salzburger Europark, den ersten Tag nach dem Lockdown. Einige Branchen wie der Buchhandel und Technik-Geschäfte seien von den Kunden besonders besucht worden. Damit die Abstände eingehalten werden, wurden zusätzliche Sicherheitskräfte engagiert. Für den 8. Dezember erwartet der Center-Manager "eine gute bis sehr gute Frequenz". Wichtig sei nun, die zweieinhalb Wochen bis Weihnachten noch gut zu nutzen.

Von Rekordjahr weit entfernt

"Das Weihnachtsgeschäft, wie man es kannte, nun in dieser kurzen Zeit zu retten, das wird nicht passieren. Wir reden hier viel mehr von einer Schadensbegrenzung", gibt Mayer weiter an. Dazu kommt, dass der Handel bereits auf zwei Adventwochenenden verzichten musste und die Ware, die für den Black Friday vorgesehen war, nicht verkauft werden konnte. Von einem Rekordjahr sei man also weit entfernt.

Ikea erwartet mehr Kunden

Bei Ikea Salzburg erwartet man am 8. Dezember sogar nochmals mehr Besucher als in anderen Jahren, "da deutsche KundInnen zum letzten Mal über die Grenze zum Einkaufen kommen können aufgrund der Verschärfungen in Bayern", heißt es in einem Schreiben an S24. Im Standort in Salzburg dürfen sich demnach maximal 1.400 Besucher gleichzeitig aufhalten. Um für den nötigen Abstand sorgen zu können, sollen die Kundenströme entsprechend gelenkt werden. Zudem will man lange Schlangen beim Bezahlen vermeiden, in dem man genügend Kassen besetzt.

Erhöhte Kunden-Frequenz in Salzburger Altstadt

Keinen Ansturm, wohl aber erhöhte Besucher-Frequenz erwartet Sandra Woglar-Meyer, Geschäftsführerin vom Altstadt Verband Salzburg am 8. Dezember, wie sie gegenüber SALZBURG24 mitteilt. Punkten könne die Altstadt im Weihnachtsgeschäft durch das Freiluft-Shopping: "In der Stadt kann sich das Einkaufsgeschehen gut entzerren, die Hygiene-Maßnahmen und Abstandsregeln werden zudem eingehalten. Ich denke doch, dass die Stadt hier mit ihrem besonderen Flair und der frischen Luft ein großer Anziehungspunkt sein wird."

"Normaler Einkaufsmontag" in der Shopping Arena

Als "normalen Einkaufsmontag" beschreibt Gaby Stadler von der Shopping Arena Alpenstraße die Situation am Tag nach dem Lockdown. Für den 8. Dezember erwartet die Marketing-Leiterin nochmals eine erhöhte Kundenfrequenz. Bedingt durch die Schließung im Lockdown und das Ausbleiben von Touristen gehe sie davon aus, dass das Weihnachtsgeschäft heuer 60 Prozent eines "normalen" Jahres ausmache.

Ähnlich wie in Salzburg stellt sich übrigens die Situation in den anderen Bundesländern dar. Ausnahmen bilden einige Hotspots wie die Mariahilfer Straße in Wien oder Einkaufszentren im oberösterreichischen Zentralraum, wo schon Montagfrüh viel Verkehr verzeichnet wurde.

