Statt des Tauwetters der vergangenen Jahre hoffen viele auch heuer wieder auf reges Schneetreiben rund um die Weihnachtszeit. Aus weißer Pracht werden aber schon bei ein paar wenigen Plusgraden immer öfter schmutzige Pfützen. Es scheint, als würde der Klimawandel die Chance auf weiße Weihnachten immer wieder mindern, doch eine Kaltfront macht Schneefans heuer wieder Hoffnung.

Dezember-Wetter immer milder

„Natürlich gibt es von Jahr zu Jahr große Schwankungen, aber langfristig ist der Trend zu immer milderen Temperaturen rund um Weihnachten klar erkennbar“, so Meteorologe Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in einer Aussendung am Mittwoch. In den vergangenen 40 Jahren sei es im Dezember in Österreich rund ein bis zweieinhalb Grad wärmer geworden.

Die Weihnachtsfeiertage sind in Österreich in den letzten Jahrzehnten um durchschnittlich 1 bis 2,5 Grad wärmer geworden und die Chance auf weiße Weihnachten ist in den tiefen Lagen um 30 bis 60 % gesunken. Mehr zu #Wetter, #Klima und #Weihnachten auf https://t.co/rrSWdA25r1 pic.twitter.com/9fT1s4zVDa — zamg.at (@ZAMG_AT) December 14, 2022

Weihnachten: Oft Regen statt Schnee

Während die Temperaturen steigen, sinkt die Chance auf weiße Weihnachten, und zwar um mittlerweile 30 Prozent in Salzburg, im Osten Österreichs sogar um bis zu 60 Prozent. Zwar gibt es rund um die Feiertage häufig Niederschläge, aber eher in Tropfen- als in der erhofften Flockenform. Aber auch wenn es dann einmal schneit, lange bleibt er zumeist nicht liegen. „Es kommt kaum noch vor, dass es zu den Feiertagen Minusgrade hat, selbst wenn Schnee liegt, schmilzt er entweder schnell oder wird von Regen abgelöst“, erklärt der Experte.

Gibt es 2022 weiße Weihnachten?

Aber ist es heuer endlich wieder einmal so weit und wir können uns auf weiße Weihnachten freuen? Ausschließen könne man das zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls nicht, so Orlik. „Ab Mitte kommender Woche erwartet uns eine sehr milde Wetterlage mit Plusgraden auch auf vielen Bergen. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen zieht dann aber eine Kaltfront mit deutlich kälterer Luft zu uns.“

Geht man nach der Statistik, liegt in Salzburg noch immerhin jedes zweite bis dritte Jahr Schnee an Weihnachten, in Wien, Eisenstadt, St. Pölten und Linz nur alle vier bis sechs Jahre. Dass an den Feiertagen aber wirklich Schnee lag, ist in der Stadt Salzburg schon zwölf Jahre her.

Salzburgs Kältepol im Lungau

Am besten stehen die Chancen auf weiße Weihnachten in Salzburg noch im Lungau, in St. Michael wurden diese Woche immerhin schon frostige -21 Grad gemessen. Rund um die Feiertage werden dort in tieferen Lagen aber auch Temperaturen im einstelligen Plusbereich prognostiziert.

Neumayr St. Michael im Lungau tief verschneit. (ARCHIVBILD) -21 Grad in St. Michael im Lungau gemessen Bitterkalt war es in der Nacht auf Dienstag in ganz Österreich. Im Bundesland Salzburg war St. Michael im Lungau der Ort mit der niedrigsten Temperatur.

Wer sich weiße Weihnachten auf keinen Fall nehmen lassen will, wird wohl auch heuer einige Höhenmeter auf sich nehmen müssen.

(Quelle: SALZBURG24)