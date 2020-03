Ein 62-Jähriger wurde in Zell am See positiv getestet, die weitere Vorgangsweise wird abgeklärt. Weiters ist auch ein eineinhalbjähriges Kind aus der Stadt Salzburg betroffen, das gemeinsam mit seiner Mutter, die bereits gestern positiv getestet wurde, und seinem Vater ebenfalls zuhause isoliert ist, berichtet das Land Salzburg. Zudem wurde eine 21-jährige Frau aus dem Lungau positiv getestet. Sie befindet sich in häuslicher Quarantäne. Die Betroffene ist Mitarbeiterin jenes Beherbergungsbetriebes in Tweng im Lungau, deren Betreiber und Mitarbeiter am Donnerstagabend unter Quarantäne gestellt wurden.

23 Corona-Fälle in Salzburg

Diese Maßnahme war notwendig geworden, nachdem drei Gäste einer elfköpfigen Urlaubergruppe aus Deutschland nach der Rückkehr am vergangenen Samstag in ihre Heimat positiv auf Covid-19 getestet wurden. Die 83 in der Unterkunft verbliebenen Gäste sind mittlerweile abgereist. Sie müssen sich laut Landesmedienzentrum in ihrem Herkunftsort "unverzüglich bei den zuständigen Gesundheitsbehörden melden". Diese wurden von den Salzburger Behörden bereits vorinformiert.

Covid-19: Wichtige Verhaltensregeln

Nach wie vor gelten die wichtigen Verhaltensregeln, um ein Ansteckungsrisiko mit dem Corona-Virus zu minimieren:

Regelmäßig Hände gründlich waschen, mit warmen Wasser und Seife.

Wenn das nicht möglich ist, Desinfektionsmittel verwenden.

Händeschütteln und Begrüßungsbussi vermeiden.

Große Menschenansammlungen meiden.

Besondere Rücksicht und sorgfältige Handhygiene bei Kontakt mit älteren Menschen, chronisch kranken oder immunschwachen Personen.

Niemanden anhusten oder anniesen, sondern in ein Papiertaschentuch oder wenn nötig in die Ellenbeuge.

Nicht in betroffene Gebiete reisen.

Bei Symptomen wie Fieber und Husten zu Hause bleiben und den Hausarzt telefonisch kontaktieren, nicht gleich in die Praxis gehen.

Telefonhotline für allgemeine Fragen zum Corona-Virus: 0800 555 621 (AGES)

Telefonhotline wenn man Symptome hat, in einem Risikogebiet war und bei medizinischen Fragen: 1450

