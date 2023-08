Wenn Passant:innen zu "Wasserrettern" werden: Mutig oder riskant?

Drei Mal in den vergangenen fünf Tagen mussten die Wasserrettung und Feuerwehren zu Suchaktionen in Salzburgs Gewässern ausrücken. Auch couragierte Passant:innen halfen bei den Einsätzen mit, leisteten Erste Hilfe oder sprangen gar selbst ins Wasser. Aber ist das sinnvoll? Und wie kommt es überhaupt, dass es gleich drei solche Einsätze in Salzburgs Gewässern innerhalb so kurzer Zeit gab?

Eingreifen „kann gefährlich werden“

Dass sich immer wieder auch Zeug:innen zur Rettung von Verunglückten in Flüsse und Bächen wagen, sieht Markus Gewolf von der Salzburger Wasserrettung mit gemischten Gefühlen. „Das kann gefährlich werden“, warnt er am Mittwoch im Gespräch mit SALZBURG24 vor übereifrigen Hilfsaktionen. Er empfiehlt, als erstes den Notruf zu wählen und die Rettungskette in Gang zu setzen. Dann könne man versuchen, die verunglückte Person mit Hilfsmitteln wie etwa einem Seil aus dem Wasser zu ziehen. Letztlich müsse aber jede:r für sich selbst entscheiden, ob man sich auch den Sprung ins Wasser zur Rettung eines Menschen zutraue.

Bei erhöhten Wasserpegeln Ufernähe meiden

Ob man die Wasserrettung in regnerischen Zeiten irgendwie entlasten könnte? „Bei Hochwasser von Bächen fernhalten“, rät Gewolf. Die Gräser entlang der Uferverbauungen seien rutschig, „da kann einfach leichter etwas passieren.“ Außerdem seien sportliche Aktivitäten auf Flüssen oder Bächen bei erhöhtem Wasserstand „generell gefährlich“ und sollten dementsprechend unterlassen werden. Allgemein sei wichtig, achtsam zu sein und in Wassernähe vor allem auf Kinder besonders aufzupassen.

Warum sich gerade in den vergangenen Tagen die Such- und Rettungsaktionen in Salzburgs Gewässern häuften, kann sich aber auch Gewolf nicht erklären. Einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen – etwa wegen des Wetters – sieht er nicht. Die Gründe, wieso Menschen ins Wasser stürzen, seien vielfältig und reichen von Alkoholisierung über Unvorsichtigkeit bis hin zu Unfällen, erklärt er.

Aufwendige Rettungsaktion in Großarl

Auch Josef Prommegger, Ortsfeuerwehrkommandant der Floriani in Großarl (Pongau), ortet in den aktuellen Flussrettungseinsätzen in Salzburg eine zufällige Häufung ohne direkten Zusammenhang. Was ihm aber auffällt: „Schlimme Sachen passieren meistens in Serie“, meint er im Gespräch mit SALZBURG24 und weist dabei auch auf eine Reihe an heftigen Bränden hin, die sich seiner Ansicht nach im vergangenen Jahr im Bundesland gehäuft hätten.

Der gestrige Rettungseinsatz am Ellmaubach sei jedenfalls kein einfacher für die Ehrenamtlichen gewesen, meint er. Prommeggers Sohn, ebenfalls ein Floriani, sei durch die Hilferufe der Ehefrau des Verunglückten auf den Mann im Wasser aufmerksam geworden und sofort hineingesprungen, um zu helfen. Auch andere Passant:innen beteiligten sich laut Polizei an der Rettung. Die Bergung habe sich dennoch aufwendig gestaltet: Mit einer Korbtrage musste der 57-Jährige über eine drei Meter hohe Ufermauer gehievt und an Land reanimiert werden. „Menschlich ist das immer etwas zum Aufarbeiten“, betont Prommegger.

Suchaktionen in Rauriser Ache und der Enns

Auch in Rauris (Pinzgau) musste erst kürzlich ein Mann aus einem Fluss geborgen werden. Dort war am Samstagabend ein 23-jähriger Floriani in die hochwasserführende Rauriser Ache gestürzt. Mehrere Polizeistreifen, die örtliche Feuerwehr und die Wasserrettung suchten nach dem jungen Mann. Ein 36-jähriger Feuerwehrmann entdeckte seinen Kameraden schließlich und zog ihn kurzer Hand selbst aus dem Fluss. Der 23-Jährige musste danach ins Spital gebracht werden. „Mittlerweile geht es ihm aber wieder gut“, teilt Ortsfeuerwehrkommandant Anton Ellmauer mit. Verheilen müssten nur noch ein paar Schürfwunden am Kopf. Weil alles so glimpflich ausgegangen sei, hätten die Floriani den Vorfall gut verkraftet. „Aber das hätte auch ganz anders ausgehen können.“

Große Vermisstensuche in der Enns bei Radstadt 08.08.2023 Zu einer Vermisstensuche in der Enns zwischen Radstadt und... Gepostet von Österreichische Wasserrettung Landesverband Salzburg am Dienstag, 8. August 2023

Zuletzt sorgte dann gestern eine angebliche Personensichtung in der Enns für eine große Suchaktion im Pongau. Ein Zeuge hatte gemeldet, in Radstadt einen Menschen im Fluss treiben zu sehen. Der Mann sprang auch selbst ins Wasser, um zu helfen. Mit einem Großaufgebot von insgesamt 117 Einsatzkräften der Feuerwehr, Wasserrettung, Bergrettung und Polizei wurde die Enns bis Schladming abgesucht – ergebnislos. Weil auch keine Vermisstenanzeige vorlag, wurde der Einsatz um etwa ein Uhr Früh abgebrochen. Gewolf vermutet deshalb eine Falschmeldung, erklärt er. Vermutlich sei etwas anderes im Fluss getrieben und fälschlicherweise für einen Menschen gehalten worden.

(Quelle: SALZBURG24)