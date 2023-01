Westbahn hilft im Salzburger Nahverkehr aus

Nach der Corona-Pandemie steigen die Fahrgastzahlen in den Zügen wieder an. Wurden vor rund zwei Jahren noch Verbindungen zwischen Salzburg und Wien zurückgefahren, stieg zuletzt – vor allem aufgrund des Klimatickets und anderen Pauschalangeboten – die Zahl der Zugreisenden stark an. Um den Bedarf an mehr Zugverbindungen gerade zu Stoßzeiten decken zu können, springt nun die Westbahn beim Transport von Pendler:innen im Salzburger Flachgau ein.

Westbahn: Fünf Verbindungen im Salzburger Flachgau

Fünf Verbindungen zwischen Straßwalchen, Neumarkt am Wallersee, Seekirchen am Wallersee und dem Salzburger Hauptbahnhof werden bedient. In der Westbahn können dabei Tickets des SVV oder auch das Klimaticket für die Fahrt verwendet werden. Besitzer des Klimatickets Salzburg können zudem die Comfort Klasse in den privaten Zügen ohne Aufpreis nutzen. Bereits 63.000 Fahrten wurden im vergangenen Jahr mit der Westbahn innerhalb des Bundeslandes Salzburg mit Verbundtickets absolviert.

Ganz neu ist das Angebot der Westbahn allerdings nicht. "Wir sind seit etwas mehr als einem Jahr mit unseren Tickets für den Salzburger Verkehrsverbund nutzbar und seit kurzem SVV-Vollmitglied“, so Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch bei einem Pressegespräch am Dienstag. Schon seit Dezember 2021 werden die Verbundtickets in den Westbahn-Zügen anerkannt.

Aushilfe zu Stoßzeiten

Die Züge des privaten Betreibers helfen zur Hauptverkehrszeit aus. Am Morgen springt die Westbahn bei der Verbindung in Richtung Salzburg ein, am Nachmittag wiederum werden die Fahrgäste in Richtung Flachgau, Linz und Wien gebracht. "Wir hatten hier gerade in der Früh ein massives Thema, weil die Weststrecke kapazitätsmäßig stark ausgelastet ist. Da macht es natürlich Sinn, wenn bestehende Züge auch Nahverkehrsfunktionen übernehmen", teilt Johannes Gfrerer, Geschäftsführer des Salzburger Verkehrsverbunds, mit.

Somit würden sich – zusammen mit bestehenden ÖBB-Zügen – in Seekirchen mittlerweile täglich sechs bis acht Halte ergeben, in Neumarkt seien es gar zwölf Verbindungen in Richtung Salzburg. "Das Angebot ist durch die Westbahn also deutlich ausgebaut worden", freut sich Gfrerer. Spezielle Angebote anlässlich der gemeinsamen Willkommenswochen sollen mehr Nachfrage generieren, damit die "eigenwirtschaftlich fahrende Westbahn viele weitere Jahre diese Halte bedienen wird."

Westbahn Vollmitglied im SVV

"Die Westbahn ist ein wichtiger Partner im Salzburger Nahverkehr. Wenn es nach uns geht, dann wollen wir diese Partnerschaft noch weiter ausbauen und darum ist es notwendig, dass wir die Westbahn hier bei uns als Vollmitglied im SVV haben“, so Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) beim Pressegespräch. Als Vollmitglied ist die Westbahn nun in die Planungen zur Weiterentwicklung des Öffentlichen Verkehrs in Salzburg eingebunden.

Weitere Verbindungen im Nahverkehr?

Für den privaten Betreiber sind dabei auch weitere Verbindungen im Salzburger Nahverkehr vorstellbar, gerade in Richtung Süden, wie Geschäftsführer Posch mitteilt: "Dazu braucht es aber eine öffentliche Beauftragung. Und hier war es zuletzt Praxis, dass diese Dienste an die ÖBB vergeben wurden." Der Westbahn-Chef geht aber davon aus, dass sich diesbezüglich die Regularien auf EU-Ebene in den nächsten Jahren ändern und "dann auch wir im Nahverkehr zum Zug kommen".

