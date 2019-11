Eine Häufung von Tiefdruckgebieten im Mittelmeer-Raum ist prinzipiell für den Herbst typisch, wenn sich kalte Luft aus dem Norden mit der noch warmen Luft über dem Mittelmeer mischt, erklärten die ZAMG-Experten. Die derzeit vor allem für den Süden Österreichs sehr feuchte Wetterlage hält sich aber bereits seit Anfang November und damit relativ lange. Außerdem war die Intensität des Niederschlags zeitweise ungewöhnlich hoch, wie eine Auswertung der dreitägigen Niederschlagssummen durch die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zeigt.

300 Millimeter Niederschlag in drei Tagen

"Innerhalb von drei Tagen, von Freitag, 15.11., 7.00 Uhr bis Montag, 18.11., 7.00 Uhr, sind in Oberkärnten, in Osttirol und in den südlichen Regionen von Salzburg stellenweise rund 200 bis 300 Millimeter Niederschlag zusammengekommen", sagte ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik. "Statistisch gesehen kommen derartige Dreitagesmengen zum Beispiel in Kötschach-Mauthen und Spittal an der Drau alle zehn bis 15 Jahre vor, im Raum Lienz alle 40 bis 50 Jahre und weiter im Norden seltener als alle 50 Jahre, wie in Mallnitz, Obervellach, Kals und Bad Gastein."

277 mm Kornat (Kärnten)

260 mm Kolm Saigurn (Salzburg)

251 mm Kötschach Mauthen (Kärnten)

246 mm Mallnitz, Obervellach (beide Kärnten)

236 mm Dellach/Drautal (Kärnten)

206 mm Lienz (Ost-Tirol)

184 mm Sillian (Ost-Tirol)

183 mm Bad Gastein (Salzburg)

177 mm Kals (Ost-Tirol)

161 mm Rauris (Salzburg)

Große Regenfälle normalerweise im Gebirge

Dieser deutliche Nord-Süd-Unterschied ergibt sich, weil die vom Mittelmeer aufziehenden Regen- und Schneewolken normalerweise die größten Niederschlagsmengen bereits an den ersten Gebirgsketten bringen, wie im Bereich der Karnischen Alpen, und für die nördlichen Regionen dann nicht mehr so viel Feuchte vorhanden ist. In den vergangenen Tagen stieß die feuchte Luft aber ungewöhnlich weit in den Norden vor und brachte daher auch entlang der Grenze Kärnten-Salzburg außergewöhnliche Niederschlagsmengen wie im Gasteinertal.

Unwetter: Entspannung am Mittwoch

In der Nacht auf Dienstag und am Dienstag selbst regnet und schneit es laut Prognose in Osttirol und Oberkärnten wieder verbreitet. In der Nacht kann es noch teilweise bis in die Täler schneien, tagsüber steigt die Schneefallgrenze am Dienstag dann meist gegen 1.400 Meter. Die Niederschlagsmengen werden nicht mehr so extrem ausfallen wie an den Vortagen. Aber die Lage bleibt noch angespannt, weil die Böden stark durchweicht sind und zum Beispiel weiterhin Hangrutschungen möglich sind.

Am Mittwoch klingen Regen und Schneefall rasch ab. Die restliche Woche bringt nach aktuellem Stand dann keine größeren Regen- und Schneemengen.

