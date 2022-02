So lagen Mittwochfrüh an der Wetterstation Rudolfshütte in den Hohen Tauern im Pinzgau (2.317 Meter Seehöhe) 50 Zentimeter Neuschnee. 30 waren es am Galzig am Arlberg (2.079 Meter) und am Feuerkogel (1.618 Meter). Wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) meldet.

Fast ein Meter Neuschnee seit Montag

Insgesamt hat es seit Wochenbeginn im Hochgebirge bereits rund 50 bis 100 Zentimeter geschneit, stellenweise auch knapp über einen Meter. Durch den kräftigen bis stürmischen Wind kam es außerdem zu starken Schneeverfrachtungen. Neuschnee und Wind erhöhten die Lawinengefahr.

Land Salzburg/Neumayr/Leopold In Salzburg steht der Winterdienst bereit. Verkehrschaos durch Schneefälle in Salzburg erwartet Mit kräftigen Schneefällen kehrt am Montag der Winter in weiten Teilen Österreichs zurück. In ganz Salzburg, Tirol und Vorarlberg ist mit massiven Schneefällen zu rechnen. Die Asfinag hat den …

Schneemassen in Salzburger Gebirgsgauen

In den Tälern ging der Schneefall zum Teil in Regen über. In einigen Regionen kamen aber auch dort wieder einige Zentimeter Neuschnee zusammen. 17 Zentimeter meldeten St. Michael im Lungau und 13 waren es in Bischofshofen (Pongau).

Regen löst Schnee zur Wochenmitte ab

Am Mittwoch sollte es an der Nordseite der Alpen noch verbreitet regnen und schneien. Die Schneefallgrenze lag zwischen 400 und 1.000 Metern. Am Donnerstag sollten die Niederschläge dann deutlich nachlassen und in vielen Regionen schon abklingen, so die ZAMG.

(Quelle: APA)