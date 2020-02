Sturmtief "Sabine" war (vor)gestern, in der zweiten Wochenhälfte gibt eindeutig der Frühling den Takt vor. Nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale lenken Tiefs über dem Atlantik immer mildere Luft zu uns, am Sonntag sind schon bis zu 17 Grad möglich. Rekordverdächtig mild wird es am kommenden Montag, dann klettern die Temperaturen am Alpenostrand auf bis zu 23 Grad. Hier findet ihr eine detaillierte Prognose für eure Gemeinde.

Langweilig wird uns Meteorologen im heurigen Februar wahrlich nicht. Dauerregen, Sturm SABINE und jetzt auch noch... Gepostet von Österreichische Unwetterzentrale am Mittwoch, 12. Februar 2020

Wechselhafter Wetter-Start ins Wochenende

Bevor der Frühling so richtig Fahrt aufnimmt, beschert uns Tief TOMRIS mit Kern über Polen am Freitag noch wechselhaftes und windiges Wetter. „Meist liegen die Höchstwerte im einstelligen Plusbereich, wetterbegünstigt mit viel Sonnenschein und 10 bis 14 Grad sind das föhnige Osttirol, Kärnten, die Südsteiermark und das Südburgenland“, sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale. "In den Staulagen der Nordalpen kommen, zumindest oberhalb von 800 bis 1200 Meter, einige Zentimeter Neuschnee zusammen." Westlich der Britischen Inseln zieht indes bereits das nächste kräftige Tief namens "Uta" auf, dieses sorgt hierzulande für ein frühlingshaftes Wochenende.

Samstag und Sonntag mild

"Uta" lenkt zu Beginn der Semesterferien in Oberösterreich und der Steiermark immer mildere Luft von der Iberischen Halbinsel in den Alpenraum. Am Samstag steigen die Temperaturen schon auf 6 bis 13 Grad, wobei es im Rhein- und Inntal sowie im Flachgau am mildesten wird. Höchstwerte um 10 Grad gibt es aber auch in den anderen Landeshauptstädten. Am Sonntag legen die Temperaturen weiter zu, 14 bis 17 Grad lassen dann vor allem von Vorarlberg bis zum Salzkammergut schon Frühlingsgefühle aufkommen.

Es geht noch wärmer: Montag über 20 Grad

Der Höhepunkt der außergewöhnlich hohen Temperaturen wird am kommenden Montag erreicht. Mit Hilfe der mittlerweile doch schon kräftigen Sonne und leicht föhnigem Südwestwind erwärmt sich die Luft zu Beginn der neuen Woche verbreitet auf rund 15 Grad. „Noch milder wird es vom Flachgau bis zum Alpenostrand, hier liegen die Höchstwerte bei 18 bis lokal 23 Grad“, so der Meteorologe. "Dabei wird es im südlichen Wiener Becken wohl am mildesten." Der Allzeitrekord für Februar von 24,2 Grad – aufgestellt erst im Vorjahr in Güssing und Deutschlandsberg – dürfte somit zumindest ins Wanken geraten. Normal zu dieser Jahreszeit wären im Flachland Höchsttemperaturen von 1 bis 6 Grad, der Montag liegt also rund 15 Grad über den jahreszeitlich erwartbaren Temperaturen.

Kaltfront beendet Kurzzeitfrühling

Das Frühlingsintermezzo ist jedoch nur von kurzer Dauer, denn schon am Dienstag erreicht eine Kaltfront von Norden her Österreich. Sie bringt Regen und Schneefall, mit Höchstwerten von meist 5 bis 12 Grad bleibt es aber auch in den Folgetagen zu mild für die Jahreszeit. Der Februar wird folglich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit deutlich überdurchschnittlich temperiert ausfallen, bis dato liegt die österreichweite Abweichung bei rund 5 Grad. Ein nachhaltiger Wintereinbruch ist jedenfalls weit und breit nicht in Sicht.

(Quelle: SALZBURG24)