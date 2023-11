Unbeständig – das dürfte das aktuelle Wetter im Land Salzburg am besten zusammenfassen. Nach einer bislang eher verregneten Woche zeigt sich am heutigen Donnerstag verbreitet die Sonne bei Höchsttemperaturen von knapp über 10 Grad. Am Nachmittag ziehen schließlich von Westen immer dichtere Wolken auf, "die ab den Abendstunden Regen mitbringen", prognostiziert Ubimet-Meteorologe Steffen Dietz im SALZBURG24-Gespräch.

Mix aus Regen, Schnee und Wolken

Ein kleinräumiges Tief zieht von Bayern ostwärts und über Salzburg wird es verbreitet windig. Im Laufe der Nacht auf Freitag "zieht kräftiger Wind auf, örtlich sind Sturmböen mit bis zu 60 km/h möglich." Zwar lässt der Wind bis Freitagmittag spürbar nach, das Wetter bleibt aber ungemütlich mit vielen Niederschlägen im gesamten Bundesland. "Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 900 Meter, was für angezuckerte höhere Täler sorgen wird", so Dietz. Während das Thermometer etwa in Saalbach (Pinzgau) auf 2 Grad klettert, werden in der Stadt Salzburg Höchstwerte um 6 Grad erwartet.

Ein Tiefdruckgebiet in der Höhe zieht am Samstag knapp östlich an Österreich vorüber. Mit der kräftigen Nordwestströmung stauen sich im Bergland die Wolken und es muss immer wieder mit Regen oder Schneefall gerechnet werden. Dietz: "Die Schneefallgrenze sinkt bis in die Täler und auch in der Stadt Salzburg können vereinzelt Schneeflocken fallen." Für dauerhafte Winterstimmung in der Mozartstadt wird das aber nicht sorgen, denn die Temperaturen bewegen sich hier im niedrigen Plusbereich. Auch rund um die Stadt Salzburg dürfte nicht allzu viel Neuschnee zusammenkommen. "Im Salzachtal rechnen wir aus heutiger Sicht mit bis zu vier Zentimetern Schnee am Samstag." Auf 2.000 Metern Seehöhe liegen die Temperaturen um minus 6 Grad.

Ungemütlicher Wetterausblick

Von Westen her bringt eine Warmfront am Sonntag dichte ausgedehnte Wolken und auch zeitweise Regen. "Die Schneefallgrenze steigt wieder auf 2.000 Meter", sagt Dietz. Während also im Gebirge durchaus Schnee fällt, gehen die Niederschläge im restlichen Salzburg als Regen nieder. "Es wird trüb und ungemütlich", fasst es der Ubimet-Meteorologe zusammen. Die Höchstwerte im Salzburger Zentralraum steigen auf bis 11 Grad.

Wetterbericht für eure Gemeinde

Zum Wochenbeginn bleibt es weiterhin unbeständig. Meist ziehen einige Wolken durch und die Sonne zeigt sich nur zwischendurch. Ab Montagnachmittag muss im Land Salzburg bei Höchsttemperaturen um 10 Grad erneut mit Regenschauer gerechnet werden. Die Schneefallgrenze sinkt nach und nach auf 1.500 Meter. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen.

"Ein dauerhafter und markanter Wintereinbruch im Land Salzburg ist aktuell noch nicht in Sicht", schildert Dietz. Das Wetter bleibt also vor allem eines: Unbeständig.

(Quelle: SALZBURG24)