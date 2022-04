Am Wochenende kehrte der Winter in Österreich zurück. Am meisten Schnee – ganze 39 Zentimeter – fielen am Sonnblick in Salzburg. Der Wochenstart verläuft nun eher sonnig, aber kalt. Die Temperaturen klettern am Montag auf bis zu 9 Grad. Die nächsten Tage werden wechselhaft, es überwiegt der Tiefdruckeinfluss.

ZAMG/SBO Das Observatorium auf dem Sonnblick würde ohne technische Hilfe bereits kurz vor dem Absturz stehen. Meister Neuschnee in Österreich fällt am Sonnblick Der April macht, was er will heißt es – und an diesem Wochenende ließ er den Winter nach Österreich zurückkehren. Am meisten Neuschnee in den vergangenen 24 Stunden gab es mit 39 Zentimeter beim …

Dichte Wolken am Dienstag

Der Dienstag zeigt sich in ganz Salzburg dicht bewölkt. Im Flachgau und der Stadt Salzburg ist von der früh weg mit Regen zu rechnen. Gegen Süden hin wird es trockener, allerdings überwiegen die Wolken. "Am ehesten lässt sich die Sonne am Dienstag im Lungau blicken", so Ubimet-Meteorologe Steffen Dietz im Gespräch mit SALZBURG24 am Montag. Mit 7 bis 13 Grad ist es am Dienstag noch eher kühl. Im Flachgau weht der Wind lebhaft.

Bis zu 17 Grad am Mittwoch

Der Mittwoch ist der wohl freundlichste Tag der Woche. "Die Temperaturen klettern auf 12 bis 17 Grad und es gibt relativ viel Sonne", gibt Dietz einen Ausblick. Gegen Nachmittag hin sind mitunter Gewitter möglich. Am trockensten bleibt es im Flachgau und der Stadt Salzburg, der Wind weht schwach.

Nächstes Tief am Donnerstag

Am Donnerstag steht das nächste Tief an. Der Vormittag verläuft noch trocken, am Nachmittag ist vor allem im Norden mit Regen zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.100 und 1.600 Meter, der Wind frischt auf. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 11 und 16 Grad.

Freitag kühl und unbeständig

Am Freitag sorgt eine Front über Bayern für phasenweise nasses und unbeständiges Wetter. Es wird kühler, die Temperaturen liegen zwischen 9 und 16 Grad. Dies deutet bereits auf eine weitere Winter-Rückkehr hin: "Am Wochenende dürfte es aus heutiger Sicht nochmals winterlich werden. Allerdings nicht mehr ganz so, wie das zuletzt der Fall war", so Dietz.

FMT-Pictures/MW In der Stadt Salzburg ist im März nur ein Fünftel des üblichen Niederschlags gefallen. Wetter in Österreich seit sechs Monaten zu trocken Bis kurz vor dem Monatsende verlief der heurige März in vielen Regionen Österreichs völlig trocken. Und auf den Bergen war es seit Beginn der Messgeschichte noch nie so sonnig. Regen und Schneefall …

Regen nach trockenem März wichtig

Nach einem äußerst trockenen März – es fielen gerade einmal 20 Prozent des üblichen Niederschlags, sind Regen und Schnee bei der aktuell aufblühenden Natur sehr willkommen. Der anstehende Niederschlag und die kühlen Temperaturen sorgen allerdings noch für eine verminderte Pollenbelastung. Mit Wetterbesserung ist laut Pollenwarndienst auch wieder mit einem raschen Anstieg der Belastungen zu rechnen.

(Quelle: SALZBURG24)