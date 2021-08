"Diese Woche bleibt es verbreitet sommerlich. Warme Luft kommt aus Südwesteuropa. An einzelnen Tagen gibt es aber Gewitterrisiko", prognostiziert Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann. Heute und morgen können sich Quellwolken bilden, es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit für Wärmegewitter. Morgen ist die Gefahr für Unwetter über dem Bergland am größten, im Flachgau am geringsten.

Donnerstag schönster Tag in Salzburg

Der schönste und auch stabilste Tag wird der Donnerstag. Es soll in ganz Salzburg trocken bleiben und die Temperaturen klettern auf 30 Grad und mehr. „Am heißesten wird es in den Tälern entlang der Salzach und im Flachgau“, sagt Zimmermann und ergänzt: „Der Donnerstag ist bestens geeignet für längere Bergtouren. Auch zum Baden ist dieser Tag perfekt.“

Gewitter am Freitag

Unbeständiger geht es dann am Freitag weiter. In den Morgenstunden sind im Flachgau bereits Regen und Gewitter möglich. Am Vormittag kann dann zwar die Sonne herauskommen, sagt Zimmermann. Jedoch können sich schon am Nachmittag in ganz Salzburg Gewitter bilden. Tagsüber liegt der Schwerpunkt eher im Bergland, am Abend auch im Flachgau. „Die Temperaturen bleiben trotzdem bei 27 bis 31 Grad. Es wird jedoch etwas schwüler.“ Bei Ausflügen auf den Berg sollte man die Gewittergefahr in der zweiten Tageshälfte auf jeden Fall berücksichtigen, rät der Meteorologe.

Auch am Samstagnachmittag muss man im ganzen Bundesland mit teils kräftigen Gewittern rechnen. Der Sonntag sei noch etwas unsicher, sagt Zimmermann. Hier würden die Modelle noch auseinandergehen: „Entweder es wird stabiler und heißer oder es kommt eine Abkühlung mit Gewittern. Die erste Tageshälfte wird wohl noch sommerlich, wie die zweite Hälfte wird, ist noch schwer vorauszusagen.“

Temperaturen in höheren Lagen sommerlich

Eines steht aber fest: „Am wärmsten wird es diese Woche entlang der Salzach, also im Bereich von St. Veit über Bischofshofen bis in die Stadt Salzburg.“ Hitze-Hotspot wird wohl die Mozartstadt mit bis zu 31 Grad sein, sagt der Meteorologe. Am „kühlsten“ wird es in den höheren Lagen im Tauernbereich: „Auf 1.000 Metern haben wir 26 bis 27 Grad. Sogar auf 3.000 Metern liegen die Temperaturen mit bis zu 10 Grad deutlich im Plus.“

