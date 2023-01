Am heutigen Donnerstag überwiegen im Bundesland Salzburg dichte Wolken, die Sonne schimmert höchstens ab und zu durch. Zunächst schneit es im ganzen Land zeitweise, wobei im Norden des Landes am meisten Neuschnee fällt. Der Schneefall wird im Laufe des Tages abklingen, wie Ubimet-Meteorologe Martin Templin Donnerstagvormittag gegenüber SALZBURG24 erläutert. Die Temperaturen steigen auf maximal plus ein Grad.

Winterlich weißes Wochenende

Der morgige Freitag soll dann erneut mit leichtem Schneefall beginnen, der sich über das Wochenende verstärkt. Erst am Sonntag klingt der winterliche Niederschlag langsam ab. So sollen bis Samstagabend in den Stauungsregionen im Tennengau innerhalb von zwei Tagen an die 20 bis 25 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. In Richtung Tauern werden es immer noch zehn bis 15 Zentimeter, ebenso in Richtung Kitzbüheler Alpen.

Auch die Stadt Salzburg soll am Wochenende in winterliches Weiß gehüllt bleiben. So erwartet der Meteorologe bis Samstagabend etwa 15 Zentimeter Neuschnee in der Landeshauptstadt. Der Flachgau wird ebenfalls eingewintert. Die Schneefallgrenze liegt im gesamten Bundesland Salzburg am Wochenende in den Talregionen.

ÖAMTC (SYMBOLBILD) Wie ihr sicher durch den Schnee kommt Im Winter drohen im Straßenverkehr mehr Gefahren als nur schneeglatte Straßen. Besonders Eisplatten und Schnee auf Lkw- und Pkw-Dächern können für andere Verkehrsteilnehmende zur Gefahr werden. …

Temperaturen kommen kaum über Null

Die Frühtemperaturen bewegen sich am Wochenende zwischen minus zehn 10 und minus drei Grad, die Höchstwerte erreichen minus fünf bis null Grad.

Die Prognose für die kommende Woche zeigt sich in Hinblick auf Schnee am Donnerstag noch unsicher, aber bis Mitte nächster Woche soll es in Salzburg auf jeden Fall frostig bleiben. Nur im Flachgau können die Temperaturen leicht über null Grad steigen.

Zur Prognose für deine Gemeinde

So sieht es auf Salzburgs Bergen aus

Auf den Bergen ist in den kommenden Tagen mit etwa 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee zu rechnen, stellenweise können es auch bis zu 40 Zentimeter werden, sagt der Meteorologe. Die Lawinengefahr dürfte aber trotz des Neuschnees nicht erheblich ansteigen, wie Templin erklärt. Einen tagesaktuellen Lawinenbericht für Salzburg findet ihr hier.

Wintersportler:innen müssen allerdings mit frostigen Temperaturen in den Bergen Salzburgs rechnen. So werden etwa am Freitag in 2.000 Metern Seehöhe minus 13 Grad erwartet, in 3.000 Meter fallen die Temperaturen auf bis zu minus 18 Grad.

(Quelle: SALZBURG24)