Am Mittwoch beginnt das Wetter unbeständig zu werden. Entlang des Alpenhauptkamms nimmt die Gewitterneigung am späten Nachmittag und frühen Abend in den Bergen zu. Über die Hohen Tauern breiten sich Blitz, Donner und Regen dann vom Pinzgau über den Pongau bis in den Tennengau aus. „Ganz vereinzelt kann es am späten Abend auch im Flachgau gewittrig werden, hier wird es aber sicherlich nicht überall nass“, schildert Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET.

Unbeständiges Wetter am Donnerstag

In der Nacht auf Donnerstag klingen die Gewitter dann ab, der Start in den Tag bleibt aber unbeständig. „In der zweiten Nachthälfte ist mit Regenschauern zu rechnen, da sich vom Norden her eine Kaltfront annähert.“ Vor allem entlang der Nordalpen, also von Lofer (Pinzgau) bis in den Tennengau, wird es regnerisch. Es gibt zwar immer wieder Regenpausen, insgesamt bleibt das Wetter aber instabil. Es kann überall zu einzelnen Gewittern kommen und kräftig regnen, die Unwettergefahr halte sich laut Zimmermann aber in Grenzen. Es wird auch spürbar kühler, die Höchstwerte liegen in der Landeshauptstadt bei bis zu 23 Grad, an höher gelegenen Orten, wie etwa Bad Gastein (Pongau), bleiben die Maximaltemperaturen unter 20 Grad.

"Der Spätsommer geht in den Altweibersommer über"

Gegen Abend beruhigt sich die Wetterlage und es wird trockener. Am Freitag begrüßt uns bereits in der Früh wieder ein Hoch: „Das heißt, der Altweibersommer kommt. Bisher war es noch zu früh und zu warm, um davon zu sprechen. Jetzt geht es vom Spätsommer in den Altweibersommer über“, erklärt der Experte. Freitag, Samstag und Sonntag werden sehr sonnig, allerdings klettern die Temperaturen nicht mehr so hoch wie zuletzt. Mit maximal 25 Grad präsentiert sich der Herbst aber freundlich. In den Abendstunden und in der Früh wird es frisch, die Tiefstwerte sinken im Bundesland auf unter zehn Grad. Im Lungau kann morgens bei maximal fünf Grad die wärmere Herbstjacke ausgepackt werden.

Zu Beginn der neuen Woche lässt der Hochdruck etwas nach, damit steigt die Wahrscheinlichkeit von Schauern und Gewittern in den Bergen wieder an. Am Nachmittag kommt es im Pinzgau und Pongau vereinzelt zu gewittrigen Regengüssen. „Das wird aber nicht sehr verbreitet sein, sondern eher punktuell“, sagt Zimmermann abschließend.

(Quelle: SALZBURG24)