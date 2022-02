Zum Start in die neue Woche fegt erneut ein Sturm über Salzburg hinweg. "In diesen Stunden zieht eine Kaltfront durch, in Salzburg-Freisaal wurden bereits Windgeschwindigkeiten von bis zu 72 km/h gemessen, in Mattsee im Flachgau waren es 92 km/h", teilt Ubimet-Meteorologe Nikolaus Zimmermann am Montag auf SALZBURG24-Anfrage mit. Erst vergangene Woche gab es in Salzburg ein ähnliches Sturmereignis, die Schäden hielten sich in Grenzen.

Über diese Gemeinden fegt der Sturm

Der Sturm wird am Vormittag auch im Innergebirg eintreffen. Dort schwächt er sich allerdings etwas ab, Geschwindigkeiten von 60 bis 80 km/h sind zu erwarten. Der Höhepunkt ist bis Mittag zu erwarten. "Besonders betroffen sind neben dem Flachgau Täler mit einer Nord-Süd-Ausrichtung, vor allem aber die Gemeinden Golling (Tennengau), St. Johann im Pongau, Zell am See (Pinzgau) sowie St. Michael im Lungau", so Zimmermann.

Sturmböen mit 100 km/h im Gebirge

Am Nachmittag schwächt sich der Sturm im Innergebirg weitgehend ab. Höhere Windgeschwindigkeiten sind dann nur noch im Flachgau und nördlichen Lungau zu erwarten. Auf den Bergen können stellenweise Sturmböen mit mehr als 100 km/h auftreten. Auch am morgigen Dienstag sind nur noch im Flachgau und Lungau Windgeschwindigkeiten von 60 bis 70 km/h zu erwarten.

Jetstream sorgt für Stürme in Europa

Doch warum gibt es gerade jetzt so viele Stürme in Europa? "Seit Jahresbeginng haben wir immer wieder Sturmlagen. Das liegt an einem Jetstream über dem Nordatlantik, der stark ausgeprägt und auf Europa zugerichtet ist", weiß der Meteorologe. Betroffen davon ist vor allem der Norden Europas, Windgeschwindigkeiten von mehr als 130 km/h, in Großbritannien sogar 200 km/h, wurden gemessen. In Österreich sind die Stürme weniger stark ausgeprägt. Laut Zimmermann handle es sich um ein Ereignis, wie es alle fünf Jahre vorkomme.

Unbeständige Wetterphase in Salzburg

Der Sturm leitet nach einem großteils sonnigem und ruhigen Wochenende eine unbeständige Wetterphase in Salzburg ein, die Schneefallgrenze sinkt am Montag auf 700 Meter. Die Temperaturen liegen im Flachgau und der Stadt Salzburg zwischen 4 und 6 Grad, in den Alpentälern zwischen 1 und 3 Grad. Am Dienstag bewegen sich die Temperaturen in einem ähnlichen Bereich, die Schneefallgrenze liegt bei 500 Meter, Sonne, Schnee und Regen wechseln sich ab. Schnee dürfte allerdings nur in den Bergen liegen bleiben, hier werden zwischen 20 und 40 Zentimeter erwartet.

Verhaltensregeln bei Sturm

Lose Gegenstände befestigen oder wegräumen (Balkonmöbel, Blumentöpfe und ähnliches)

Fensterläden beziehungsweise Rollläden schließen und Markisen einfahren

Auf Spaziergänge insbesondere im Wald und Parkanlagen verzichten

Autos nach Möglichkeit in Garagen abstellen

Keine Reparaturarbeiten im Freien während der Sturmspitzen, insbesondere nicht auf Dächer steigen

Vorbereitungen für Stromausfälle treffen

Vorsicht im Straßenverkehr, insbesondere beim Überholen

Verspätungen im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr einplanen

Im Gebirge mit starken Schneeverfrachtungen und noch erheblich höheren Sturmspitzen rechnen

Auf Informationen über Radio und Fernsehen achten

