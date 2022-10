Der Kolomansberg an der Landesgrenze zwischen Salzburg und Oberösterreich hat in der Nacht auf Sonntag mit einer Tiefsttemperatur von 20,4 Grad einen bedenklichen Rekord aufgestellt. Die Nacht auf 30. Oktober zählt als späteste Tropennacht in der Messgeschichte Österreichs. Das teilte die Österreichische Unwetterzentrale (uwz.at) auf Facebook mit.

Oktober war noch nie so warm

Der Oktober 2022 geht nach UWZ-Angaben als wärmster Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen 1767 in die österreichische Messgeschichte ein. Rund 3,3 Grad beträgt die positive Abweichung im Vergleich zum langjährigen Mittel von 1991 bis 2020, damit schließt der Oktober bereits als achter zu warmer Monat in diesem Jahr ab.

"Bereits jetzt steht fest: So warm wie heuer war es in keinem anderen Oktober zuvor, seitdem in Österreich kontinuierlich Wetteraufzeichnungen betrieben werden", analysiert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Landesweit gemittelt beträgt die Abweichung +3,3 Grad, am markantesten fällt sie in den mittleren Lagen des Westens mit etwa +4 Grad aus, in den Niederungen des Ostens liegt sie dagegen bedingt durch zeitweise vorherrschenden Nebel regional nur bei +2 Grad. Dabei kam es bis zuletzt zu Rekorden, gerade die letzte Oktoberdekade wies außergewöhnlich hohe Temperaturen auf. "So wurde am 29.10. in Sulzberg, Vorarlberg mit einer Höchsttemperatur von 25,1 Grad der späteste 'Sommertag' auf über 1.000 Meter Seehöhe gemessen", so Spatzierer.

Erstmals Oktober-Mittel über 0 Grad am Sonnblick

Auch die regionale Auswertung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zeigt, wie extrem dieser Oktober war. An vielen Wetterstationen der ZAMG war ein Oktober noch nie so warm wie heuer. Einige dieser Werte wurden auch im Bundesland Salzburg erreicht.

Stadt Salzburg

Schmittenhöhe (Pinzgau)

Sonnblick (Pinzgau)

Bad Ischl (OÖ, Bezirk Gmunden)

Am Sonnblick, in rund 3100 Meter Seehöhe, gab es in diesem Oktober mit +0,1 Grad erstmals in einem Oktober ein Monatsmittel (Mittelwert aller Tages- und Nachttemperaturen) über 0 Grad. Die Messreihe der ZAMG am Sonnblick reicht bis 1886 zurück, im Tiefland Österreichs bis 1767 und auf den Bergen wird seit 1853 gemessen.

Oktober-Sommer mit bis zu 26 Grad

Bis einschließlich Montag kündigen sich Temperaturen an, die deutlich besser in den Spätsommer als in den Herbst passen würden. Besonders an der Alpennordseite gibt es noch einmal Höchstwerte von 25 oder gar 26 Grad, deutlich frischer bleibt es indes unter dem immer zäher werdenden Hochnebel in den Niederungen. Ein Ende dieser stabilen Bedingungen ist erst mit Beginn des Novembers kommende Woche zu erwarten. Das prognostiziert der Wetterdienst Ubimet.

Zacharias beschert uns einen ungewöhnlich warmen Ausklang des Oktobers, so lautet nämlich der Name des wetterbestimmenden Hochs. Unter dem Hochnebel bleiben die Temperaturen mit 13 bis 17 Grad eher gedämpft, mit der Sonne liegen die Höchstwerte aber oft um oder sogar über 20 Grad. Spätsommerlich wird es dabei mit leichter Föhnunterstützung am Wochenende in den Nordalpen, wo Höchstwerte von 26 Grad möglich sind.

Sommertage Ende Oktober selten

Sommertage mit einer Höchsttemperatur jenseits der 25 Grad sind ab Mitte Oktober generell sehr selten und treten meist nur mit Föhn auf. Dennoch sind diese sogar noch im November möglich, wie ein Blick in die Archive zeigt: Den Rekord für den spätesten Sommertag im Jahr halten mehrere Wetterstationen im Traun- und Mostviertel am 16.11.2002, als bei einem schweren Föhnsturm in Weyer bis zu 26,1 Grad gemessen wurden. In der letzten Oktoberdekade (21.10. bis 31.10.) liegen die Rekorde in den Landeshauptstädten zwischen 23,2 Grad (Linz, 28.10.2013) und 27,2 Grad (Graz, 21.10.2019)

Wetterumstellung erst mit Monatswechsel

Eine Umstellung der Großwetterlage kündigt sich nach derzeitigem Stand erst Anfang November an. So erreichen ab Allerheiligen am Dienstag Fronten atlantischer Tiefs Österreich in abgeschwächter Form von Westen her mit Wolken und ein paar Regenschauern. Die Temperaturen gehen dabei im Vergleich zum spätsommerlichen Oktoberende wieder zurück, verbleiben aber auf einem für die fortgeschrittene Jahreszeit hohen Niveau. Eine markante Abkühlung inklusive Schnee zumindest für die Hochtäler der Alpen ist jedoch auch in den ersten Tagen des Novembers nicht in Sicht.

