Von Mittwoch bis Freitagfrüh hat es vor allem an der Nordseite der Alpen in vielen Regionen zwischen 10 und 50 Zentimeter geschneit, auf den Bergen stellenweise bis zu einem Meter, vereinzelt auch in Tallagen, wie in der Hochschwabregion.

85 Zentimeter Neuschnee am Sonnblick

So wurden beispielsweise Freitagfrüh an der Wetterstation der GeoSphere Austria (ehemals ZAMG) in Lunz am See (N) 40 Zentimeter Neuschnee gemessen, bei einer Gesamtschneehöhe von 64 Zentimetern. In Mariazell (ST) lagen 27 Zentimeter Neuschnee (55 Gesamthöhe), in Hochfilzen (T) 35 Zentimeter Neuschnee (65 Gesamthöhe), in Langen am Arlberg (T) 30 Zentimeter Neuschnee (64 Gesamthöhe), am Feuerkogel (O) 70 Zentimeter Neuschnee (160 Gesamthöhe), am Sonnblick 85 Zentimeter Neuschnee (147 Gesamthöhe).

Totalsperre der A10 bei Flachauwinkel aufgehoben Wegen einer Lawinensprengung war Freitagvormittag die Tauernautobahn (A10) im Bereich der Anschlussstelle Flachauwinkel in beide Richtungen komplett gesperrt. Die Sperre dauerte bis etwa 11.45 Uhr.



Kurzfristige Wetterberuhigung am Freitag

Am Freitag beruhigt sich das Wetter nur kurzfristig. Im Laufe des Tages werden Schneefall und Regen wieder häufiger, mit Schwerpunkt erneut an der Nordseite der Alpen. Der Wind legt zu und wird stark bis stürmisch. Besonders im Gebiet von Oberösterreich über Niederösterreich bis Wien und zum Burgenland sind Böen zwischen 80 und 100 km/h zu erwarten, in exponierten Lagen sowie generell auf den Bergen Österreichs auch über 100 km/h.

Schnee und Regen am Wochenende

Am Samstag schneit und regnet es besonders an der gesamten Nordseite der Alpen, von Vorarlberg über Nordtirol, Salzburg und Oberösterreich bis zum Mostviertel und zur Obersteiermark. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 400 Meter im Osten und 1200 Meter im Westen. Im Laufe des Nachmittags lassen Schneefall und Regen allmählich nach. Der Wind ist am Samstag im Großteil Österreichs stark bis stürmisch, mit Böen zwischen 60 und 100 km/h, in exponierten Lagen und auf Bergen teils auch darüber.

Der Sonntag verläuft größtenteils trocken, gegen Abend und in der Nacht auf Montag kann es vor allem im Westen Österreichs schneien. Der Wind lässt am Sonntag nach. Oft sonnig ist es am Wochenende im Süden Österreichs und auch im Osten kommt zumindest zeitweise die Sonne hervor. Informationen zu allen aktuellen Warnungen für jede Gemeinde Österreichs findet ihr hier.

Neue Woche bringt Hochdruckwetter

Zu Beginn der neuen Woche stellt sich allmählich ruhiges Hochdruckwetter ein. Am längsten halten sich Wolken und letzte Schneeschauer wahrscheinlich noch im Westen Österreichs. Ab Dienstag sieht es nach aktuellem Stand der Prognose überwiegend sonnig und kalt aus.

Lawinengefahr bleibt aufrecht

Auch wenn das Wetter nächste Woche ruhiger wird, ist weiterhin die Lawinengefahr zu beachten. Besonders in Schönwetterphasen nach Neuschnee und Wind passieren die meisten Unfälle. Derzeit ist die Lawinengefahr in vielen Regionen erheblich bis groß.

