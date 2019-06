Nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale muss man ab dem Nachmittag besonders von Vorarlberg bis Oberösterreich mit teils kräftigen Gewittern rechnen. Am Sonntag sorgen Schauer und Gewitter dann auch im Osten für einen Temperaturrückgang.

"Die Hitze der Stadt ist im Sommer brutal ..." Die erste Hitzewelle 2019 (zumindest im Osten und Süden) biegt in die... Gepostet von ZAMG - Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik am Donnerstag, 13. Juni 2019

Bislang Heißester Tag des Jahres

Der Alpenraum liegt derzeit unter dem Einfluss einer kräftigen, föhnigen Südströmung und im Vorfeld einer Kaltfront erreicht ein weiterer Schwall subtropischer Warmluft aus Nordafrika das Land. „Mit Temperaturen bis zu 36 Grad im östlichen Flachland steht der bislang heißeste Tag des Jahres bevor“, prognostiziert Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Gewittergefahr steigt

Die Luftschichtung wird allerdings zunehmend labil, so nimmt die Gewitterbereitschaft an der Alpennordseite im Tagesverlauf zu. „Vor allem entlang der Nordalpen und im Mühlviertel zeichnen sich örtlich kräftige Gewitter ab mit der Gefahr von Hagel und stürmischen Böen“, so der Meteorologe. Vom Klagenfurter Becken bis ins Burgenland bleibt es hingegen noch weitgehend trocken.

Temperaturrückgang ab Sonntag

Der Sonntag beginnt von Vorarlberg bis zum Mostviertel bewölkt mit Regenschauern, im Süden und im äußersten Osten scheint hingegen häufig die Sonne. „Ab Mittag breiten sich ausgehend vom östlichen Bergland teils kräftige Schauer und Gewitter auf den Süden und Südosten aus“, so Spatzierer. Bei mäßigem bis lebhaftem Nordwestwind liegen die Höchstwerte zwischen 19 Grad im Bregenzerwald und 31 Grad in Kärnten.

Montag beginnt bewölkt

Am Montag halten sich vom Salzkammergut bis zum Wienerwald anfangs einige Wolken, im Tagesverlauf lockern diese aber auf und machen der Sonne Platz. Am Nachmittag gehen in den Alpen und im Süden dann lokale Schauer oder Gewitter nieder. Im Donauraum, im östlichen Flachland und im Südosten bleibt es hingegen trocken. Die Temperaturen erreichen 22 bis 29 Grad. Die Verschnaufpause hält aber nur kurz an, so steigen die Temperaturen zur Wochenmitte neuerlich an.

Große Hitze beim Nova Rock

Bis Sonntag findet in Nickelsdorf im Seewinkel das größte Musikfestival Österreichs statt. Besucher müssen sich hier am Samstag bei Sonnenschein und Temperaturen bis zu 35 Grad auf eine große Hitzebelastung einstellen. Am Sonntag kann allerdings ein Regenponcho durchaus von Nutzen sein. Ein Meteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale wird jedenfalls vor Ort sein, um die Veranstalter in Hinblick auf die Gewittergefahr stets zu beraten.

(Quelle: SALZBURG24)