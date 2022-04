Einiges an Sonnenschein soll es in den nächsten Tagen in Salzburg geben. Ungetrübt scheint sie aber nicht, der Himmel wirkt diesig. Es liegt also was in der Luft: Die nächste Ladung Saharastaub.

Das sich wiederholende Wetterphänomen ist um diese Zeit nichts Ungewöhnliches, sagt UBIMET-Wetterexperte Steffen Dietz heute, Dienstag, im Gespräch mit SALZBURG24. Die Ursache ist auch diesmal ein kräftiges Tief in Nordafrika und Südeuropa, das den Staub bis Mitteleuropa und Österreich bringt. „Diese Tiefdruckgebiete sind selten und treten hauptsächlich vom Herbst bis zum Mai eines jeden Jahres auf“, erklärt Dietz: Sie bringen neben Regen auch viel Wind in die Wüste, der die Sandpartikel kilometerhoch aufwirbeln kann. An der Vorderseite solcher Tiefs findet man zumeist starken Südwind, der neben warmer Luft auch den Sandtransport in den Alpenraum bewerkstelligt.

Milchiger Himmel über Salzburg

Bis Donnerstag liegt der Saharastaub in Salzburg in der Luft und der Himmel wird bis dahin phasenweise milchig weiß erscheinen, prognostiziert Dietz. Im Gegensatz zum Saharastaub vor rund einem Monat sei die Konzentration diesmal aber eher gering, weshalb eine rötliche Verfärbung der Lichtfarbe eher unwahrscheinlich sei. Und dennoch: Sonnenuntergänge wirken blasser als sonst, das Morgen- und Abendrot verstärkt sich.

Saharastaub als Nährstoffquelle für Natur

Für die Menschen ist der Staub vollkommen ungefährlich. Die Natur könne bei einer hohen Konzentration sogar davon profitieren, da der Saharastaub durch seinen großen Anteil an Nährstoffen wie Calcium und Magnesium wie Dünger für die Böden wirkt. Deutlich wichtiger als hierzulande ist der Staub etwa für die Regenwälder des Amazonas. So landen jährlich rund 40 Millionen Tonnen Staub aus der Saharawüste im Amazonasgebiet und man geht heute davon aus, dass der nährstoffarme Regenwald des Amazonas primär von der Sahara versorgt wird. Außerdem wird angenommen, dass die Sahara-Aerosole eine wichtige Rolle als Kondensationskeime über dem mittleren Atlantik spielen und damit einen Faktor in der Entstehung der Hurrikans und dem Verlauf einer Hurrikan-Saison darstellen.

Regen spült Saharastaub aus Luft

Mit der Wetterumstellung am Freitag wandert die Saharastaub-Wolke in Richtung Südeuropa ab. Mit dem Regen werden die verbleibenden Partikel aus der Luft gewaschen und fallen auf den Boden. Sichtbar wird das dann vor allem auf den Windschutzscheiben der Autos oder am Straßenrand.

Ostereiersuche im Freien?

Apropos Wetterumstellung: Kann das Osternest am Sonntag denn im Freien gesucht werden? Ein eindeutiges "Ja" verspricht uns der Wetterfrosch auf diese Frage. Denn: Das feuchte Wetter bleibt uns nicht lange erhalten. Schon Samstagnachmittag klingen die Regenschauer in Salzburg ab und die Sonne setzt sich wieder durch. Es bleibt aber eher kühl. So klettern die Temperaturen am Karsamstag auf maximal 8 bis 12 Grad, am Sonntag liegen sie bei 10 bis 15 Grad. Wärmer wird der Ostermontag bei rund 18 Grad Höchsttemperatur.

