"Die Tatsache, dass das größte WLV-Projekt (Wildbach- und Lawinenverbauung, Anm.) Österreichs im Glemmtal mit 58 Millionen Euro in Salzburg finanziert und umgesetzt werden kann, zeigt den hohen Stellenwert, den der Schutz vor Naturgefahren bei allen Partnern hat. Ein Großteil der Investitionen wird zwar weiter in die technische Infrastruktur fließen, die große Herausforderung wird 2020 aber die intensive Betreuung und Bewirtschaftung der Schutzwälder sein", hebt Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung hervor. "Jedes künftige Projekt wird auch Maßnahmen zur Waldverbesserung beinhalten. Unser Schlagwort lautet: Mit jedem Projekt einen Hektar mehr klimafitter Schutzwald", so Leonhard Krimpelstätter, WLV-Leiter in Salzburg.

Lawinen- und Wildbachverbauung: Projekte 2020

31 Millionen Euro sind für dieses Jahr an Investitionen vorgesehen. "Die Gefahrenzonenpläne in all den von Ereignissen betroffenen Gebieten zu überprüfen und aktuell zu halten, wird eine Herkulesaufgabe für unsere Dienststellen", so der WLV-Leiter.

Pinzgau: Manlitzbach (Uttendorf), Saalach (Saalbach), Krallerwinklbach (Maria Alm), Thumersbach (Zell am See), Dientenbach, Gleitschneeschutz (gesamter Bezirk)

Pongau: Aignergraben (Großarl), Fritzbach (Hüttau), Payerbach (Wagrain), Kötschache (Badgastein), Maierhofgraben (Dorfgastein), Hiertseck (Hüttschlag)

Tennengau: Kotbach (Hallein), Rußbach und Zubringer

Flachgau: Hinterseer Taugl (Hintersee), Haunsberg (Nußdorf)

Lungau: Lawinenschutz Tauernstraße, Taferngraben (Ramingstein), Steinschlagschutz (Tweng), Steinschlagschutz (Muhr)

Zusätzlich zu den bereits fixierten Maßnahmen werden 2020 noch diese weiteren Projekte mit einem Volumen von 30 Millionen Euro entwickelt:

Pinzgau: Thumersbach mit Zubringern (Zell am See)

Pongau: Gainfeldbach (Bischofshofen), Mühlbach mit Zubringer, Taurachzubringer (Radstadt), Schutz vor Hangmuren und Schutzwaldverbesserung (Bad Hofgastein)

Lungau: Leißnitzbach (Tamsweg), Schutz vor Hangmuren und Schutzwaldverbesserung (Muhr).

