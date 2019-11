Nachdem die Schneefälle der vergangenen Tage hauptsächlich Hochtäler betroffen haben, startet der Winter nun einen neuen Anlauf. Der Salzburger Gaisberg war bereits am Wochenende weiß. Im Zuge dessen kündigt sich nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale der erste markante Neuschnee bis in viele Tallagen vorwiegend des Westens an.

Viel Niederschlag in der kommenden Woche

In der Nacht auf Dienstag halten Regen und Schnee in Osttirol und Oberkärnten an, in den Karnischen Alpen regnet es bereits teils kräftig, zudem kommt auch nördlich des Alpenhauptkamms in Vorarlberg und Nordtirol Niederschlag auf. Die Schneefallgrenze sinkt von anfangs 1.000 Meter auf bis zu 800 Meter ab. Der Dienstag startet generell stark bewölkt, dazu fällt westlich der Linie Salzburg-Villach von Beginn an Regen, die Schneefallgrenze bleibt unverändert. Im Tagesverlauf breiten sich Regen und Schneefall ostwärts aus, im Südosten regnet es am Nachmittag auch phasenweise kräftig, ganz im Westen trocknet es hingegen vorübergehend ab.

UBIMET Am Mittwoch erwartet uns vielerorts Neuschnee.

Nacht auf Mittwoch bringt Schnee

Am Abend und in der Nacht auf Mittwoch werden Regen und Schneefall von Süden her generell stärker und an der Alpennordseite schneit es dann zunehmend bis in die Täler. „Insbesondere vom Arlberg bis zur Eisenwurzen sowie in Osttirol und Oberkärnten schneit es über Nacht bei Temperaturen um den Gefrierpunkt teils kräftig, nasser Schnee deutet sich hier auch für tiefste Lagen wie Innsbruck und Salzburg an“, so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale.

Bis zu 30 Zentimeter Schnee in Bad Gastein

Im Bundesland Salzburg ist der meiste Niederschlag im Süden zu erwarten, führt Steffen Dietz aus. In Bad Gastein werden über Nacht rund 30 Zentimeter Neuschnee erwartet, in Rauris sollen es rund 20 Zentimeter werden, in Zell am See etwa zehn.

Auch in der Stadt Salzburg ist bei minimal positiven Temperaturen mit etwas nassem Schnee zu rechnen. Sowohl in der Landeshauptstadt, als auch im Flachgau sollen es zwischen einem und zwei Zentimeter Schneematsch werden.

Schneefallgrenze unter 1.000 Meter

Am Mittwoch regnet und schneit es im Großteil des Landes von Beginn an, ganz im Osten gibt es noch längere trockene Phasen. Tagsüber verlagern sich Regen und Schnee mit ihrem Schwerpunkt etwas nach Osten, lokal kann der Niederschlag erneut kräftig ausfallen. In Vorarlberg und Tirol stellt sich dagegen mehr und mehr trockenes Wetter ein, lokal lockern sogar die Wolken auf. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 900 Meter, im Südosten über 1.000 Meter. In der Nacht auf Donnerstag zieht der Niederschlag schließlich Richtung Tschechien ab, letzter Schnee fällt vorwiegend noch in der Obersteiermark und im Waldviertel, aber auch im Wienerwald kann es oberhalb von rund 300 bis 400 Meter etwas anzuckern.

„In Summe deuten sich besonders von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag von Vorarlberg bis in die Obersteiermark sowie im Südwesten winterliche Bedingungen bis in viele Täler an, phasenweise schneit es hier kräftig“, so Spatzierer. In Lagen oberhalb von rund 800 Meter sind markante Neuschneemengen zwischen zehn und 20 Zentimeter zu erwarten, oberhalb von rund 1.000 Meter bis zu 40 Zentimeter. Aber selbst in den tiefsten Tälern zwischen 500 und 800 Meter Seehöhe deutet sich der erste markante Neuschnee des Winters an, hier reicht die Spanne voraussichtlich von etwas Schneematsch bis zu fünf, lokal bis zu zehn Zentimeter.

Alpensüdseite auch nachfolgend ausgesprochen nass

In der zweiten Wochenhälfte gewinnt ein ausgeprägtes Tiefdrucksystem zwischen Frankreich und der Iberischen Halbinsel an Einfluss auf das Wettergeschehen und führt wieder wärmere Luft aus dem Mittelmeer an den Alpenraum heran. Besonders südlich des Hauptkamms sind somit bei ansteigender Schneefallgrenze nach wie vor große Regenmengen in Sicht.

