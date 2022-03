Die Prognose zeigt, dass die Temperaturen in ganz Österreich von frühlingshaft auf winterlich zurückgehen. In höheren Abschnitten kann es durchaus auch zu Schneefällen kommen. "Unsere Autobahnmeistereien sind einsatzbereit und gut vorbereitet. Wichtig ist, auf Winterausrüstung, Geschwindigkeit und ausreichend Abstand zu achten. Das gilt speziell in den kommenden Tagen für fast das gesamte Streckennetz der Asfinag", sagte Heimo Maier-Farkas, Leiter der Asfinag Autobahnmeistereien.

Winterreifenpflicht endet am 15. April

Am 15. April endet in Österreich die Winterreifenpflicht. Es gibt aber keine Sommerreifenpflicht, wie der ÖAMTC betont, eine Weiterfahrt sei aus rechtlicher Sicht unbedenklich.

Tiefdruckgebiet kommt aus dem Osten

Tiefdruckzentren im Süden und im Osten Österreichs sorgen am Freitag für anhaltenden Störungseinfluss mit dichter Bewölkung und Regen oder Schneefall. Die Schneefallgrenze liegt alpennordseitig zwischen 500 und 800 Metern, im Süden bei 1.500 Meter. Im Norden, Osten und Südosten sind tagsüber auch längere Niederschlagspausen zu erwarten, es bleibt aber weitgehend trüb. Im östlichen Flachland lebt der Nordwind spürbar auf. Die Frühtemperaturen liegen um null bis sieben Grad, die Tageshöchstwerte bei vier bis elf Grad.

Eine Kaltfront aus Nordwesten und ein Italientief bringen am Samstag oft winterliches Wetter. Im ganzen Land überwiegen die Wolken und dazu regnet oder schneit es auch zeitweise, am wenigsten im Osten. Die Schneefallgrenze liegt alpennordseitig zwischen tiefen Lagen und knapp 700 Meter Seehöhe. Auch in den südlichen Landesteilen sinkt die Schneefallgrenze bis zum Abend deutlich unter 1.000 Meter. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten und zum Teil auf den Bergen auch lebhaft aus nördlichen Richtungen. In der Früh zeigt das Thermometer minus drei bis plus vier Grad, am Tag maximal ein bis acht Grad.

Wolken und etwas Schneefall am Sonntag

Zunächst überwiegt am Sonntag oft starke Bewölkung, besonders entlang der Alpennordseite gibt es noch örtlich geringen Schneefall, tagsüber lockern die Wolken besonders im Norden, Osten und Süden etwas auf und es zeigt sich auch ein wenig die Sonne. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten und am Alpenostrand teils lebhaft auffrischend aus Nordwest. Die Frühtemperaturen erreichen nicht mehr als minus drei bis plus zwei Grad, am Tag gehen die Temperaturen über drei bis neun Grad nicht hinaus.

Zunächst überwiegen am Montag vielerorts noch die Wolken, örtlich gibt es im Bergland noch ein paar Schneeflocken, in tieferen Lagen Regentropfen. Meist ist es aber trocken und die Wolken beginnen langsam aufzulockern. Mehr und mehr sonnig wird es allmählich am Nachmittag im ganzen Land. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West, im Norden kann er etwas auffrischen. Auf minus vier bis plus zwei Grad in der Früh folgen Tageshöchsttemperaturen von sechs bis elf Grad.

Viel Regen Anfang der Woche

Die Wolken verdichten sich am Dienstag von Nordwesten rasch, vor allem von Vorarlberg bis ins westliche und nördliche Niederösterreich regnet es im Tagesverlauf zeitweise, in manchen schneebedeckten Alpentälern ist anfangs auch örtlich gefrierender Regen möglich. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.000 und 1.400 Meter. Es kommt tagsüber im Norden und Osten lebhafter Wind aus Südwest bis West auf, sonst weht schwacher bis mäßiger Wind. Wenn der Wochenbeginn nicht wetterfreundlich ausfällt, so können die Temperaturen am Dienstag immerhin in machen Landesteilen auf 16 Grad ansteigen, so die ZAMG-Prognose.

(Quelle: APA)