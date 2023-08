Erst vor wenigen Wochen wurde in Salzburg der erste Wolf auf Basis der neuen Verordnung erlegt. Vom Umweltministerium hagelt es daran heute einmal mehr Kritik. Die Wolf-Verordnungen mehrerer Bundesländer, darunter Salzburg, seien in vielfacher Hinsicht nicht rechtskonform, heißt es am Donnerstag in einem Schreiben des Ministeriums. Salzburgs Landeshauptmann-Stellvertreterin und Jagd-Landesrätin Marlene Svazek (FPÖ) zeigt sich davon unbeeindruckt. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) vertrete hier „einen ideologiegetriebenen und keinen sachlichen Standpunkt“, erklärt sie auf SALZBURG24-Anfrage in einem Statement. An der bestehenden Verordnung soll sich nichts ändern.

Umweltministerium kritisiert „fehlende Einzelfallprüfungen“

Unter anderem bemängelte das Umweltministerium in seinem Schreiben die „fehlende Einzelfallprüfung“ sowie die „fehlende Zweck-Mittel-Relation“ nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) der EU. Ob ein Abschuss für die Zielerreichung tauglich ist, werde in den Verordnungen nicht begründet. Ressortleiterin Gewessler ortet zudem „Unverhältnismäßigkeit“ in mehreren Verordnungen: Die Schaffung einer Entnahmemöglichkeit allein auf Grund von Rissen ungeschützter Nutztiere in einem nach einem Rissereignis festgelegten nicht schützbaren Bereich eines Alp- und Weideschutzgebietes sei „unsachlich“.

Gewessler hatte bereits im Juni erklärt, dass sie deshalb ein EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich erwarte.

Der Wolf sei durch die EU-Richtlinien besonders geschützt, räumte auch Salzburgs Wolfsbeauftragter Hubert Stock im Interview mit SALZBURG24 im Juli ein. Dieselben Richtlinien würden aber in Ausnahmefällen den Abschuss von Problemwölfen durchaus zulassen, erklärte er. Dass dabei auch das falsche Tier erlegt werden könnte, sei zwar nicht auszuschließen, verstoße aber laut Stock ebenfalls nicht gegen die EU-Richtlinien.

Abschuss in Salzburg per Verordnung geregelt

Neben den Rechtsbrüchen bei der FFH-Richtlinie sieht das Umweltministerium auch einen Widerspruch zur Aarhus-Konvention. Diese beinhalte ein Recht der Umweltschutzorganisationen, umweltrelevante Entscheidungen von einem unabhängigen Tribunal überprüfen zu lassen. Im Gegensatz zu Bescheiden stehen den NGOS aber bei Verordnungen keine Möglichkeit zur Erhebung eines Rechtsmittels offen. Das Ministerium vermutet daher in der Wahl des Instruments der allgemein gültigen Verordnung einen „Umgehungsversuch“.

Auch in Salzburg wurde der Wolf-Abschuss mittels Verordnung ermöglicht. Man habe sich aufgrund der angespannten Lage für diese schnellere Vorgehensweise entschieden, hieß es dazu im Juni in einer Aussendung des Landes. Den NGOs wurde aber eine einwöchige Frist eingeräumt, die Verordnung zu begutachten und eine Stellungnahme dazu abzugeben.

Experte fordert Wolf-Monitoring in Österreich

Wolfsexperte Kurt Kotrschal, Mitbegründer des Wolfsforschungszentrums der Veterinärmedizinischen Universität Wien, hob bezüglich der bereits vollzogenen Abschüsse den Widerspruch zum „günstigen Erhaltungszustand“ nach der FFH-Richtlinie hervor. „Bei sieben Rudeln und einigen umherstreifenden Einzeltieren liegt es auf der Hand, dass die Abschüsse das Erreichen eines günstigen Erhaltungszustandes massiv behindern“, warnte Kotrschal von der AG Wildtiere im Forum Wissenschaft & Umwelt im Gespräch mit der APA. Die Etablierung eines aktiven Monitorings in Österreich sei unbestritten notwendig.

Das letzte Wort in der Wolf-Debatte ist also noch nicht gesprochen. Ob die EU tatsächlich ein Vertragsverletzungs-Verfahren einleiten wird, bleibt abzuwarten.

(Quelle: SALZBURG24/APA)