Im Jahr 2018 lag der von der Statistik Austria ermittelte Durchschnittspreis (Medianwert) für Baugrund in Österreich bei 89 Euro je Quadratmeter, für Häuser bei 1.531 Euro je Quadratmeter Wohnfläche und für Eigentumswohnungen bei 3.046 Euro je Quadratmeter Wohnfläche.

Durchschnittlich 250 Euro in Salzburg

Am höchsten waren die durchschnittlichen Immobilienpreise im Westen Österreichs und in Wien. Für ein Baugrundstück musste man 2018 in Salzburg im Schnitt 250 Euro pro Quadratmeter zahlen. Die Preise für Baugrundstücke in Oberösterreich und Niederösterreich lagen mit 85 Euro und 90 Euro nahe am Österreichschnitt von 89 Euro je Quadratmeter, in Kärnten und der Steiermark (beide 58 Euro) und dem Burgenland (50 Euro) lagen sie darunter. In Wien waren im Schnitt 709 Euro pro Quadratmeter Baugrund zu zahlen.

Die Situation in der Stadt Salzburg

Mit durchschnittlich 940,9 Euro pro Quadratmeter Baugrund führte die Landeshauptstadt 2018 die Preisliste im Bundesland an. Gegenüber dem Vorjahr (910,6 Euro) stiegen damit die Preise um 3,3 Prozent. Im Österreich-Vergleich spielt Salzburg mit Innsbruck ganz vorne mit, am meisten zahlt man für Baugrund allerdings in der Vorarlberger Gemeinde Lech, wo für den Quadratmeter 1.806 Euro berechnet werden.

Große Unterschiede im Flachgau

Im Flachgau beträgt der Durchschnittspreis für einen Quadratmeter Baugrund 282,4 Euro. Teuerste Gemeinde ist weiterhin Anif mit 926,6 Euro. Günstiger wird es erst im Norden des Flachgaus, hier kommt man mit 128,8 Euro pro Quadratmeter in Dorfbeuern davon – die Gemeinde liegt allerdings immer noch knapp 40 Euro über dem Österreich-Durchschnitt.

Tennengau im Salzburg-Durchschnitt

Mit 267,4 Euro Durchschnittspreis pro Quadratmeter wird es im Süden der Landeshauptstadt etwas günstiger. Mit 410,6 Euro sind die Gemeinden Adnet, Oberalm und Puch bei Hallein am teuersten. Am günstigsten ist der Baugrund im Tennengau in Rußbach am Pass Gschütt, hier beträgt der Preis für den Quadratmeter im Durchschnitt 134,7 Euro.

Hüttau im Pongau am günstigsten

Weiter südlich nehmen die Preise etwas ab. Im Pongau der Durchschnittspreis für den Quadratmeter Baugrundstück bei 243,6 Euro. Die teuerste Gemeinde ist mit 417,6 Euro St. Johann, gefolgt vom Wintersportort Flachau mit 392,3 Euro. Am unteren Ende der Preisliste findet sich mit 87,7 Euro die Gemeinde Hüttau, die damit nur knapp über dem Österreich-Durchschnitt liegt.

Dienten führt Preisliste im Pinzgau an

Ähnlich gestalten sich die Preise für Baugrund im Salzburger Pinzgau. Angeführt wird die Preisliste allerdings nicht von Zell am See (386,3 Euro), sondern von der Gemeinde Dienten am Hochkönig mit 437,3 Euro. Am günstigsten ist der Quadratmeter Baugrund im Pinzgau in den Gemeinden Taxenbach, Lend und Fusch an der Glocknerstraße mit 138,4 Euro.

Lungau am günstigsten

Im Bundesland Salzburg zahlt man im Lungau am wenigsten für den Quadratmeter Baugrund. Die Preise liegen hier weitgehend im zweistelligen Bereich, einziger Ausreisser nach Oben ist die Gemeinde Tweng mit 284,4 Euro. In den Gemeinden Ramingstein und Thomatal zahlt man mit 42,1 Euro pro Quadratmeter weniger als die Hälfte des Österreich-Durchschnitts von 85 Euro.

Die Preise für Eigentumswohnungen

Die Preise für Eigentumswohnungen sind ebenso in Wien und in Westösterreich am höchsten: 3.848 Euro mussten Wohnungskäufer in Wien im Schnitt pro Quadratmeter ausgeben. Ganz knapp dahinter folgt Vorarlberg mit 3.846 Euro je Quadratmeter Wohnfläche, auch Tirol (3.360 Euro) und Salzburg (3.315 Euro) lagen noch über dem Österreich-Schnitt von 3.046 Euro. Darunter liegen Niederösterreich (2.555 Euro), Oberösterreich (2.289 Euro), die Steiermark (1.901 Euro), Kärnten (1.881 Euro) und das Burgenland (1.249 Euro).

