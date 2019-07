Dem Wolf-Managementplan des Landes Salzburg zufolge spricht man ab 25 gerissenen Tieren innerhalb eines Monats von einem Problemwolf. "Das ist hier der Fall. Daher unterstützen wir die betroffenen Almbauern, wo wir können", sagte Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP). Wölfe, die sich auf das Erlegen von Nutztieren spezialisieren und großen Schaden verursachen, sollen demnach entnommen werden – ob Abschuss oder anderweitige Möglichkeiten ist bis dato unklar.

Steht Salzburger Wolf vor Abschuss?

Der Verlust mehrerer Schafe sei für die betroffenen Landwirte eine massive finanzielle Belastung. Mittlerweile wurden die Tiere aus Sicherheitsgründen von der Tofernalm geholt. Nun stellten die Almbauern offiziell einen Antrag auf Entnahme des Wolfs im Großarltal. Dieser soll in enger Abstimmung mit Salzburgs Wolfsbeauftragten, Hubert Stock, am Montag erfolgen.

Im Managementplan des Landes heißt es, dass zuerst Schutzmaßnahmen für Tiere und Möglichkeiten des Vergrämens geprüft werden sollen. Erst in der zweiten Stufe geht es auch um Schritte für die Entnahme sogenannter Problemwölfe. Der Schutz für auf Weideflächen gehaltene Tiere und insbesondere der Schutz für Leib und Leben der Menschen habe dabei oberste Priorität.

Entschädigungen für gerissene Tiere

Für bestätigte Schäden, die der Wolf an Haus- und Hoftieren verursacht, kann das Land Salzburg Ersatz leisten. Die Summe für ein Lamm beträgt beispielsweise 110 Euro. Bei Zuchttieren kann die Entschädigung auch höher sein. Die Summen wurden gemeinsam mit den Interessenvertretungen und Zuchtverbänden festgelegt.

WWF kritisiert Landesrat Schwaiger

Die Naturschutzorganisation WWF Österreich kritisiert die Wolfs-Abschussforderung von Landesrat Schwaiger: "Ein Freibrief für Abschüsse auf Basis willkürlich gewählter Risszahlen widerspricht dem EU-Naturschutzrecht“, moniert Christian Pichler vom WWF. "Bei streng geschützten Arten wie dem Wolf ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob nicht gelindere Mittel wie Herdenschutz oder der Einsatz von Hunden zum Ziel führen. Das wurde in Salzburg nicht ernsthaft versucht." Der gezielte Einsatz eines fachgerechten und angemessen geförderten Herdenschutzes müsse Priorität haben. "Andere Länder zeigen vor wie es geht, nur bei uns wird ständig behauptet, das gehe alles nicht. Das ist auch im internationalen Vergleich eine blamable Vorgehensweise."

Wolf entdeckt: Wie verhalte ich mich?

Wie verhält man sich überhaupt, wenn man einen Wolf in freier Wildbahn antreffen sollte? Gefahr für den Menschen gebe es in den seltensten Fällen, erklärte Wolfsexperte Kurt Kotrschal unlängst im S24-Gespräch. Zwar gelten die Jungtiere als neugierig, in der Regel hält das Raubtier aber Abstand zum Menschen. Es reiche daher oft abzuwarten, bis das Tier verschwindet. "Sollte sich der Wolf aber bis auf ein paar Meter genähert haben, hilft Imponiergehabe", so Kotrschal. In diesem Fall gilt es sich groß zu machen und mit Ästen oder kleinen Steinen zu werfen, bis das Tier verschwindet. Auf keinen Fall soll man den Wolf füttern, da dieser so seine Scheu verlieren und so vermehrt die Nähe von Menschen suchen könnte.

Das können Salzburgs Landwirte tun

Tipps, wie Landwirte ihre Herden vor Wolfsattacken schützen können, hat Wolfsexperte Kotrschal auch: "In der Nacht hilft die Umzäunung der Weide, tagsüber können Hirten mit Hunden auf die Tiere aufpassen." Denn der Wolf sei kein dummes Tier. Bemerkt er, dass es schwieriger wird, an seine Beute zu kommen, sieht er sich anderwärtig um. In diesem Fall würde er auf die Jagd nach Wildtieren gehen. Der große Bestand an Wildtieren sei überhaupt der Grund für die Rückkehr des Wolfes.

