Der frühere Direktor der WKS und langjährige Landtagsabgeordnete der ÖVP wurde 1943 in Wien geboren. Er startete seine langjährige Karriere am 1. März 1970 im Wirtschaftsbund. 1973 gründete er gemeinsam mit Dr. Erhard Busek den Management-Club Salzburg, dessen Vorsitzender er bis 1992 war. Anfang 1978 wurde Gmachl zum Direktor der Landesgruppe Salzburg des Wirtschaftsbundes bestellt. Von 1974 bis Ende 1991 gehörte er als Abgeordneter dem Salzburger Landtag an, wo er sich besonders für die Interessen der gewerblichen Wirtschaft einsetzte. Am 1. August 1988 wurde Gmachl vom Vorstand der WKS zum Kammerdirektor bestellt. Dieses Amt übte er bis 31. August 2006 aus.

Gmachl mit enormem Engagement für die Bildung

Gmachls besonderes Engagement galt dem Bildungsangebot der Wirtschaftskammer. Durch einen stetigen Ausbau der Bildungseinrichtungen wurde die WKS unter seiner Ägide zum größten privaten Bildungsträger im Bundesland Salzburg und damit selbst zu einem wichtigen positiven Standortfaktor für Salzburg. Er ist Initiator und einer der treibenden Kräfte zur Gründung der Fachhochschule Salzburg. Erst am Standort des Techno-Z in Salzburg-Itzling sowie in Kuchl und schließlich am Campus Urstein. Ohne ihn gäbe es die für Salzburg wichtige Fachhochschule nicht. Zu seinen Ehren wurde bereits 2005 die Bibliothek am Campus Urstein in „Wolfgang-Gmachl-Bibliothek“ umbenannt. 2021 wurde ihm die Ehrenprofessur verliehen. Von 2005 bis 2008 war er zudem der erste Aufsichtsratsvorsitzende der Fachhochschule Salzburg.

In der WKS schuf er neue Services wie das umwelt service salzburg, das Innovationsservice, die Bildungsberatung und forcierte das Gründerservice. Das WIFI wurde modernisiert und erweitert, die Tourismusschulen Salzburg ausgebaut und erneuert und das Hauptgebäude am Julius-Raab-Platz sowie die WKS-Bezirksstellen renoviert. Als Aufsichtsratsvorsitzender des Messezentrums Salzburg leitete Gmachl wichtige Weichenstellungen für den Messestandort ein.

Verdienste für das Land Salzburg

Wolfgang Gmachl setzte sich darüber hinaus immer für den Sport ein und pflegte intensive Kontakte zur Kultur, insbesondere zu den Salzburger Festspielen. Gmachl hat in seiner Amtszeit den Wirtschaftsstandort Salzburg wesentlich vorangebracht, für seine Verdienste wurde er vielfach geehrt. Er war unter anderem Träger des großen Ehrenzeichens des Landes Salzburg und Ehrenprofessor der Fachhochschule Salzburg.

Auch FH Salzburg trauert um Gmachl

Gmachl war von 2005 bis 2008 außerdem erster Aufsichtsratsvorsitzender der FH Salzburg. Seit Anfang der 90er-Jahre, in seiner langjährigen Funktion als Direktor der Wirtschaftskammer Salzburg, war DGmachl eine der treibenden Kräfte zur Gründung der ersten Fachhochschulstudiengänge – erst am Standort des Techno-Z in Salzburg Itzling, in Kleßheim und schließlich am Campus Urstein. FH-Geschäftsführer Dominik Engel und Vize-Rektor Roald Steiner: „Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei Wolfgang Gmachls Famile, ihnen gilt unser aufrichtiges Mitgefühl.“

Vom Techno-Z zur Fachhochschule

1999 übernahm die Wirtschaftskammer Salzburg die Fachhochschule und Gmachl wurde zum alleinigen Eigentümervertreter bestellt.

Wolfgang Gmachl setzte sich unermüdlich für den Ausbau und die Weiterentwicklung der Fachhochschule Salzburg ein. Dank seiner erfolgreichen Überzeugungsarbeit wurde 2002 ein internationaler Architektenwettbewerb für den Bau der Fachhochschule und eines Studentenheims am Standort Puch/Urstein ausgeschrieben. Die feierliche Eröffnung des Campus Urstein im Oktober 2005 zählte zu den größten Erfolgen in seiner Karriere.

Anlässlich der Eröffnung wurde die Bibliothek in „Wolfgang Gmachl Bibliothek“ umbenannt.

Wolfgang Gmachl hat die Zusammenführung der Studiengänge mit jenen des Vereins Holztechnikum Kuchl und mit dem Studiengang der Arbeiterkammer Salzburg betrieben, die seit Februar 2005 die gemeinsame Fachhochschule Salzburg bilden.

Auch als erster Aufsichtsratsvorsitzender prägte Wolfgang Gmachl die Weiterentwicklung der Fachhochschule, im laufenden Ausbau der Studiengänge, der Gründung der ersten gesundheitswissenschaftlichen Studiengänge und der Entwicklung der Forschung. Bis zuletzt hat Wolfgang Gmachl die Entwicklung der Fachhochschule Salzburg intensiv begleitet.

